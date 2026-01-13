Người chỉ còn 1 quả thận có dễ bị suy thận? 13/01/2026 07:25

(PLO)- Nguy cơ suy thận đến từ việc quả thận bị tổn thương do các yếu tố bệnh lý hoặc thói quen sinh hoạt không phù hợp.

Nhiều người cho rằng mất đi một quả thận đồng nghĩa với việc sức khỏe suy giảm đáng kể, thậm chí dễ dẫn đến suy thận. Tuy nhiên, y học hiện đại đã chứng minh điều ngược lại. Cơ thể con người có cơ chế tự điều chỉnh và bù trừ rất hiệu quả.

Cụ thể, khi chỉ còn một quả thận, thận còn lại sẽ xảy ra hiện tượng phì đại bù trừ, tăng dần kích thước và số lượng đơn vị lọc hoạt động. Nhờ đó, một quả thận khỏe mạnh có thể đảm nhiệm gần như toàn bộ chức năng của hai quả thận bình thường.

Trong thực tế lâm sàng, đa số người chỉ có một quả thận vẫn sinh hoạt, lao động và làm việc bình thường. Nhiều trường hợp hiến thận vẫn duy trì sức khỏe ổn định trong nhiều năm mà không gặp biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải thực hiện lọc chu kỳ. Ảnh: TT

Nguy cơ suy thận không xuất phát từ việc chỉ còn một quả thận, mà chủ yếu đến từ việc quả thận duy nhất này bị tổn thương do các yếu tố bệnh lý hoặc thói quen sinh hoạt không phù hợp.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ suy thận:

Bệnh nền không được kiểm soát như tăng huyết áp và đái tháo đường - những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương mạch máu thận.

Nhiễm trùng tiết niệu tái diễn hoặc sỏi thận, đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra trên quả thận duy nhất.

Thiếu theo dõi y tế định kỳ, khiến tổn thương thận tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã muộn.

Để duy trì chức năng thận lâu dài, người chỉ có một quả thận cần đặc biệt chú ý loại bỏ các thói quen có hại như: Ăn mặn (làm tăng gánh nặng đào thải natri và gây tăng huyết áp); uống không đủ nước hoặc nhịn tiểu (làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và hình thành sỏi thận); lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng; hút thuốc lá, sử dụng rượu bia; ăn quá nhiều đạm.

Người chỉ có một quả thận hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh nếu tuân thủ chế độ chăm sóc phù hợp, bao gồm:

Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm chức năng thận và siêu âm ít nhất 6 tháng một lần.

Kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, hạn chế tối đa biến chứng lên thận.

Xây dựng chế độ ăn khoa học, ăn nhạt, tăng cường rau xanh, hoa quả, uống đủ nước theo khuyến cáo của bác sĩ.

Thận trọng khi sử dụng thuốc, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Việc chỉ còn một quả thận không đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Ngược lại, đây là lời nhắc nhở để mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ theo dõi y tế lâu dài.

Chỉ cần được chăm sóc đúng cách, quả thận còn lại hoàn toàn có thể đồng hành cùng người bệnh suốt cuộc đời.

ThS.BS NGUYỄN TRUNG HIẾU

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai