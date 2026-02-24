7 nhóm thực phẩm chứa nhiều muối nhưng không có vị mặn cần lưu ý 24/02/2026 07:51

(PLO)- Thực phẩm có vị mặn thường là thực phẩm chứa nhiều muối, cũng có những thực phẩm chứa hàm lượng muối cao nhưng lại không có vị mặn rõ rệt khiến chúng ta khó phân biệt.

Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo mức tiêu thụ muối đối với một người trưởng thành là dưới 5 gram/ngày (tương đương 2.000 mg natri) để dự phòng và hạn chế các biến chứng của bệnh tim mạch, đặc biệt là người bị tăng huyết áp.

Trẻ em cần tiêu thụ ít hơn và số lượng tùy theo độ tuổi, trung bình chỉ cần từ 1-3 gram muối/ngày. Người cao tuổi và những người mắc bệnh lý về tim mạch, thận, hoặc mắc các bệnh chuyển hóa cần tuân thủ chế độ ăn kiểm soát lượng muối theo hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.

2 loại thực phẩm chứa nhiều muối

Thực tế hiện nay người dân đang tiêu thụ muối nhiều hơn mức khuyến nghị của WHO, đòi hỏi cộng đồng cần điều chỉnh thói quen ăn uống, nâng cao hiểu biết về hàm lượng muối trong từng loại thực phẩm để có lựa chọn thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Cấu tạo của muối ăn gồm Natri và Clorua (NaCl), trong đó Natri là thành phần chính tạo nên vị mặn của muối và cũng chính là thủ phạm gây tăng huyết áp nếu tiêu thụ nhiều muối.

Có những thực phẩm chứa hàm lượng muối cao nhưng lại không có vị mặn rõ rệt khiến chúng ta khó phân biệt. (Ảnh minh hoạ)

Thực phẩm chứa nhiều muối gồm 2 loại: Có sẵn muối tự nhiên (thủy hải sản, thịt, sữa và chế phẩm của sữa) và được thêm muối trong quá trình chế biến, bảo quản (các loại đồ hộp, mì ăn liền, rau dưa muối, ô mai).

Các thực phẩm như cà muối, dưa muối, thịt hộp, cá hộp, mì ăn liền và những loại nước chấm, gia vị là những thực phẩm có vị mặn rõ ràng và cũng là những thực phẩm có hàm lượng muối cao.

Trong khi đó, có nhiều thực phẩm chứa hàm lượng muối ở mức cao nhưng không có vị mặn rõ rệt khiến chúng ta khó lòng phân biệt và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Nhiều thực phẩm chứa nhiều muối nhưng không có vị mặn rõ rệt

Các loại thực phẩm chứa nhiều muối nhưng không có vị mặn rõ rệt có thể kể đến như:

- Bánh mì và các loại bánh ngọt, bánh nướng: Các loại bánh này thường chứa muối để tăng độ dẻo và độ đậm đà cho bánh, nhưng không mang vị mặn rõ rệt. Ví dụ: 100 gram bánh mì gối, ngọt (khoảng 4 lát) chứa trung bình 276 gram Natri (tương đương 0,7g muối).

- Thực phẩm chế biến sẵn (xúc xích, thịt nguội, chả lụa): Các sản phẩm này thường chứa nhiều muối để có thể bảo quản trong thời gian dài. Ví dụ: Trong 80 gram chả lụa chứa tới 775 mg Natri, tương đương 1,94 gram muối (gần 40% lượng muối giới hạn tiêu thụ trong một ngày).

- Phô mai và các sản phẩm từ sữa: Phô mai và nhiều loại sữa có chứa Natri để tạo độ ngon và giúp bảo quản sản phẩm. Ví dụ: Trong 15 gram phô mai có thể chứa tới 165 mg Natri (tương đương 0,41 gram muối).

- Ngũ cốc ăn sáng: Một số loại ngũ cốc có thêm muối để tăng hương vị, ức chế vị đắng, tăng cảm giác ngọt, dịu vị chua trong thực phẩm. Lượng muối trong mỗi phần ngũ cốc ăn sáng dao động đến 15% lượng muối khẩu phần trung bình hàng ngày.

- Nước sốt và gia vị bao gói sẵn (sốt cà chua, mayonesa): 100 gram nước sốt cà chua chứa 907 mg Natri (tương đương 2,3g muối).

- Bánh và bim bim: Các loại thực phẩm này thường chứa muối nhưng có vị mặn không rõ ràng, đặc biệt với các loại bánh có hương vị ngọt. Ví dụ: Trong một gói khoai tây chiên cỡ nhỏ có chứa 170 mg Natri, tương đương 0,43g muối, chiếm 8,5% lượng muối khuyến nghị mỗi ngày.

- Mì ăn liền: 100 gram mì ăn liền chứa khoảng 2.593 mg Natri, tương đương 6,4 gram muối. Người trưởng thành ăn một gói mì trọng lượng 100 gram là đã vượt ngưỡng muối tiêu thụ khuyến nghị mỗi ngày.

Giải pháp giúp hạn chế tiêu thụ quá nhiều muối

Để hạn chế tiêu thụ quá nhiều muối, khi lựa chọn thực phẩm, chúng ta nên ưu tiên thực phẩm tươi, tự nhiên, chế biến ít (chưa qua chế biến hoặc hạn chế chế biến); nên hạn chế các thực phẩm được chế biến hoặc bao gói sẵn, thức ăn nhanh.

Nếu muốn ăn uống các loại thực phẩm này, cần đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, thành phần thực phẩm được ghi trên bao bì để có tính toán hợp lý.

Cạnh đó, nên hạn chế sử dụng các loại gia vị, nước chấm công nghiệp trong bảo quản và chế biến thực phẩm; tăng cường tiêu thụ các món ăn chế biến tại nhà để kiểm soát lượng muối thêm vào thực phẩm trong quá trình chế biến.

Bố mẹ nên cho trẻ ăn nhạt khi mới tập ăn cho trẻ, tránh cho nhiều muối và sử dụng các loại gia vị mặn để tạo thói quen ăn nhạt cho trẻ. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, không nên cho muối, gia vị mặn vào bữa ăn bổ sung của trẻ và hạn chế cho trẻ dùng thực phẩm chế biến sẵn.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế