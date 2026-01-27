Bệnh do virus Nipah có vaccine, thuốc đặc trị chưa? 27/01/2026 09:39

(PLO)- Bệnh do virus Nipah là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây từ động vật (đặc biệt là dơi ăn quả và lợn) sang người, có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc gần.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho hay theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27-12-2025 đến ngày 26-1-2026, Ấn Độ ghi nhận 5 ca nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (NiV). Trong đó, 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ.

Bệnh do virus Nipah hiện chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Ảnh minh họa

Virus Nipah là gì?

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) virus Nipah lây truyền từ động vật sang người, từ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người.

Ở người nhiễm, nó có thể gây ra các hậu quả từ nhiễm trùng không có triệu chứng đến bệnh hô hấp cấp tính và viêm não gây tử vong.

Virus Nipah có thể lây truyền cho người khi nào?

Tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như dơi hoặc lợn, hoặc chất dịch cơ thể của chúng (máu, nước tiểu hoặc nước bọt).

Tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm bị ô nhiễm bởi chất dịch cơ thể của động vật bị nhiễm bệnh (nhựa cây cọ hoặc trái cây bị ô nhiễm bởi một con dơi bị nhiễm bệnh).

Tiếp xúc gần với người bị nhiễm Nipah hoặc chất dịch cơ thể của họ (bao gồm các giọt nước mũi hoặc đường hô hấp, nước tiểu hoặc máu).

Triệu chứng khi nhiễm virus Nipah

Các triệu chứng thường xuất hiện sau 4-14 ngày sau khi tiếp xúc với virus Nipah, có thể từ nhẹ đến nặng, bao gồm viêm não và có khả năng tử vong.

Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt và nhức đầu từ 3-14 ngày và thường bao gồm các dấu hiệu của bệnh về đường hô hấp như ho, đau họng, khó thở.

Giai đoạn biến chứng nặng (viêm não), bệnh nhân có thể có các triệu chứng như buồn ngủ, mất phương hướng và rối loạn tâm thần, có thể nhanh chóng tiến triển đến hôn mê trong vòng 24-48 giờ.

Tử vong có thể xảy ra trong 40-75% trường hợp. Di chứng lâu dài ở những người sống sót sau khi nhiễm virus Nipah đã được ghi nhận gồm co giật dai dẳng và thay đổi tính cách.

Ngành y tế khuyến cáo, người đi về từ vùng dịch, nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: Sốt, nhức đầu từ 3-14 ngày cùng với các dấu hiệu hô hấp (ho, đau họng và khó thở) cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Hiện bệnh do virus Nipah gây ra chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu.

Cách phòng tránh nhiễm virus Nipah

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước.

Tránh tiếp xúc với dơi hoặc lợn bị bệnh.

Tránh những nơi dơi thường trú ngụ.

Tránh ăn hoặc uống các sản phẩm có thể bị ô nhiễm bởi dơi, chẳng hạn như nhựa cây chà là sống, trái cây sống hoặc trái cây tìm thấy trên mặt đất.

Tránh tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể của bất kỳ người nào được biết là bị nhiễm Nipah.