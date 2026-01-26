TP.HCM chủ động phòng, chống nguy cơ virus Nipah xâm nhập 26/01/2026 21:17

Trước thông tin một số quốc gia ghi nhận ca mắc bệnh do virus Nipah (NiV), ngày 26-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ trên thế giới, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống từ sớm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo HCDC, hiện nay virus Nipah đang lây lan tại Ấn Độ, trong khi Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, ngành y tế TP.HCM đã và đang tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là người đi về từ các khu vực có dịch.

Cụ thể, công tác kiểm soát y tế tại các cửa khẩu quốc tế được siết chặt nhằm phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để kịp thời cách ly, xử trí ngay tại cửa khẩu. Trong đó, lực lượng y tế chú trọng giám sát người nhập cảnh đến từ các vùng đang bùng phát dịch.

HCDC khuyến cáo, hành khách trở về từ vùng dịch nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, nhức đầu trong vòng 3-14 ngày, kèm theo các dấu hiệu hô hấp như ho, đau họng, khó thở, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Hiện nay, bệnh do virus Nipah chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm, HCDC khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; tránh tiếp xúc với dơi hoặc lợn bị bệnh; tránh những nơi dơi thường trú ngụ; không tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch cơ thể của người được xác định nhiễm NiV.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah là bệnh truyền từ động vật sang người, có thể lây qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp từ người sang người.

Con người có thể nhiễm NiV khi tiếp xúc trực tiếp với động vật mang mầm bệnh như dơi, lợn; tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm chất dịch cơ thể của động vật bị bệnh (như nhựa cây cọ hoặc trái cây bị dơi nhiễm bệnh làm ô nhiễm) hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm NiV thông qua giọt bắn đường hô hấp, nước tiểu hoặc máu.

Thời gian ủ bệnh của NiV thường từ 4-14 ngày. Các triệu chứng ban đầu có thể nhẹ hoặc nặng, phổ biến là sốt, nhức đầu kéo dài từ 3-14 ngày, kèm theo các biểu hiện về đường hô hấp như ho, đau họng, khó thở.

Ở giai đoạn biến chứng nặng, người bệnh có thể bị viêm não với các triệu chứng buồn ngủ, mất phương hướng, rối loạn tâm thần và có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê trong vòng 24-48 giờ.

Tỷ lệ tử vong do virus Nipah được ghi nhận dao động từ 40-75%. Ngoài ra, một số người sống sót sau khi nhiễm NiV có thể để lại di chứng lâu dài như co giật kéo dài và thay đổi tính cách.