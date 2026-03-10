Thời gian xạ trị giảm từ 10 phút xuống dưới 3 phút, người bệnh hưởng lợi 10/03/2026 14:03

(PLO)- Bệnh viện K chính thức vận hành 2 hệ thống xạ trị tiên tiến và hàng trăm thiết bị y tế hiện đại, giúp rút ngắn thời gian điều trị ung thư cho người bệnh.

Ngày 10-3, tại cơ sở 1 Quán Sứ (TP Hà Nội), Bệnh viện K tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị cùng gần 100 trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết điều trị ung thư là một quá trình đa mô thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, bệnh viện đã đầu tư và chính thức vận hành 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới.

Theo ông Quảng, hệ thống xạ trị này cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến hiện nay, gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT.

Bệnh viện K chính thức vận hành 2 hệ thống xạ trị tiên tiến và hàng trăm thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: BVCC

Với mức suất liều lên đến 1.500-2.200 MU/phút, hệ thống giúp rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2-3 phút, cho phép tập trung liều tối đa vào khối u đồng thời bảo vệ an toàn cho các cơ quan lành xung quanh khu vực điều trị.

Song song đó, hệ thống được tích hợp mô phỏng CT 4D, phần mềm theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân Sentinel - C-RAD, công nghệ SGRT, IGRT, bàn điều trị 6 chiều HexaPOD và CBCT 4D.

"Các công nghệ này kết hợp với kỹ thuật kiểm soát hô hấp như Breath-hold, Gating, DIBH giúp kiểm soát chuyển động của khối u theo từng nhịp thở, mang lại quá trình xạ trị chính xác, an toàn, không xâm lấn và tối ưu hóa điều trị", đại diện Bệnh viện K cho biết.

Ngoài ra, phần mềm Monaco tích hợp trí tuệ nhân tạo phiên bản 6.2.1 cũng được ứng dụng để hỗ trợ phác họa tự động và hội chẩn trực tuyến.

Bên cạnh lĩnh vực xạ trị ung bướu, cơ sở Quán Sứ của bệnh viện còn được đầu tư đồng bộ hệ thống phục vụ sinh hóa, huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng.

Bệnh viện K cũng đưa vào vận hành 8 hệ thống nội soi, hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh, hệ thống phẫu thuật nội soi 3D với độ phân giải 4K tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG, hệ thống theo dõi người bệnh từ xa, cùng với đó là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và can thiệp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Nguồn lực để đầu tư các hệ thống máy móc này bao gồm 790 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và 1,83 tỉ yên, tương đương khoảng 300 tỉ đồng, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BVCC

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh việc đưa vào vận hành các trang thiết bị này là niềm vui chung của ngành y tế và người bệnh, đánh dấu bước phát triển mới, quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện K sử dụng hiệu quả hệ thống máy móc này vào công tác khám chữa bệnh cũng như phục vụ công tác đào tạo cho tuyến dưới, bởi cơ sở Quán Sứ hiện đang là một trung tâm đào tạo trong lĩnh vực xạ trị trên toàn quốc.

Việc vận hành đồng bộ hai hệ thống xạ trị gia tốc cùng hàng trăm trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ giúp giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K, mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện kỳ vọng người bệnh trong nước có thể tiếp cận các công nghệ y tế tiên tiến đạt chuẩn quốc tế, qua đó giảm thiểu nhu cầu ra nước ngoài điều trị và góp phần nâng cao uy tín của hệ thống y tế Việt Nam.