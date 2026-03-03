6 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu 03/03/2026 18:08

(PLO)- Bước đầu có 6 bệnh nhân nhập bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với triệu chứng ban đầu nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Chiều 3-3, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết đơn vị đã tiếp nhận 6 bệnh nhân vào điều trị. Các bệnh nhân có triệu chứng ban đầu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Một trường hợp nhập bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Vũng Tàu. Ảnh: BV

Ngoài ra, bệnh viện cho biết có một số ca đang điều trị ngoại trú. Đơn vị đang tìm hiểu, tổng hợp để có báo cáo cụ thể sau.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại cùng một tiệm ở phường Vũng Tàu trong khoảng chiều tối 2-3. Đây là tiệm bánh mì có tiếng tại khu vực, phục vụ lượng khách lớn.

Sau khi ăn, một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng kèm nôn ói nên đã nhập viện theo dõi. Bệnh viện bước đầu xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm là vi sinh và đang tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân.

Lực lượng chức năng phường Vũng Tàu đã tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại tiệm bánh mì để làm rõ nguyên nhân.