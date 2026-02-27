6 người ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì 27/02/2026 22:06

(PLO)- Sáu người ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở cùng một cơ sở, nhiều bệnh nhân hiện đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh viện Quân y 175 vừa tiếp nhận sáu trường hợp tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, nhiều bệnh nhân hiện đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Tối 27-2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết nơi đây vừa tiếp nhận sáu trường hợp nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo đó, các ca bệnh đến cấp cứu rải rác từ 7 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân được tiếp nhận, xử trí và theo dõi tại khoa cấp cứu.

Một trong số bệnh nhân hiện đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BVCC

Qua khai thác yếu tố dịch tễ ban đầu, các trường hợp đều sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở kinh doanh trước khi xuất hiện triệu chứng.

Các bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có trường hợp là Việt kiều về nước thăm người thân. Độ tuổi dao động từ 30 đến 63 tuổi.

Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng nhiều lần, một số trường hợp sốt cao đến 39°C, dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, có trường hợp hạ kali máu gây biểu hiện co cơ.

Chưa ghi nhận trường hợp sốc nhiễm trùng hoặc biến chứng nặng.

Sau xử trí ban đầu, hai trường hợp đáp ứng điều trị tốt đã được cho xuất viện và hướng dẫn theo dõi tại nhà, một trường hợp bệnh nhân sức khỏe chưa ổn định cần nhập viện điều trị và theo dõi, các trường hợp còn lại đang được điều trị tại khoa.

Bệnh viện tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện bảo quản, chế biến hợp vệ sinh.

Các bác sĩ cho biết khi xuất hiện các biểu hiện như sốt cao, nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc dấu hiệu mất nước, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.