Vụ cháu bé bị vùi lấp trong lô cao su: Đã có gia đình nhận nuôi 18/03/2026 14:57

(PLO)- Một gia đình ở Đà Nẵng đã được bàn giao nhận nuôi cháu bé trong vụ bị vùi lấp trong lô cao su tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Ngày 18-3, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) cho biết địa phương đã bàn giao bé gái từng bị vùi lấp trong lô cao su cho một gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi.

Người nhận nuôi là gia đình chị PTT (38 tuổi, ngụ Đà Nẵng). Trước đó, ngày 29-12-2025, UBND xã Ia Mơ đã cấp giấy chứng nhận nuôi con cho vợ chồng chị này nhưng do thiếu sót một số thủ tục nên cần bổ sung.

Cháu NTA đã được gia đình chị T nhận nuôi.

Theo ông Thắng, sau chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đã điều chỉnh lại hồ sơ đăng ký nhận con nuôi đúng theo quy định và đã phối hợp cơ quan chức năng bàn giao bé gái cho gia đình nhận nuôi.

Hiện gia đình chị PTT đã đưa bé về cơ sở y tế lớn tại Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Trao đổi với PLO, chị T xác nhận đã đưa cháu NTA về Đà Nẵng chăm sóc và điều trị. Hiện, cháu có sức khỏe tốt và rất ngoan.

Liên quan vụ việc này, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm việc chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận con nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Sở Y tế với trách nhiệm là cơ quan chuyên trách thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ trẻ em nhưng không thực hiện hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Đùn đẩy trách nhiệm do Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo. Làm chậm trễ tiến độ giải quyết công việc, vụ việc kéo dài gây dư luận xấu trong xã hội.