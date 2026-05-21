Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp tổng cộng 24,5 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả 21/05/2026 15:30

(PLO)- Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết việc tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bị cáo nên đề nghị HĐXX cho bà Tiến được hưởng án treo.

Chiều 21-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

HĐXX nghe các luật sư và bị cáo trình bày quan điểm bào chữa. Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị xử phạt bà Tiến 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài hình phạt, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Tiến phải nộp 108 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Luật sư của bà Tiến cho biết, thân chủ của mình không quanh co, né tránh trách nhiệm và đã thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước.

Trong quá trình điều tra vụ án, bà Kim Tiến đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, góp phần làm rõ bản chất vụ án. Sự hợp tác của bà đã hỗ trợ cơ quan tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện, sớm kết thúc vụ án.

Với nhận thức ăn năn, hối cải, bà Tiến đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Điều này được thể hiện trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã nộp 14,5 tỉ đồng và trước khi xét xử nộp thêm 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, tổng cộng 24,5 tỉ đồng.

Hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, bà Tiến đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Tiến luôn được đánh giá là cán bộ tận tâm, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc trong ngành y...

Với các thành tích và đóng góp quan trọng, bà Tiến đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước cũng như được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Theo luật sư, xét về nhân thân và hoàn cảnh gia đình, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư cho biết bà Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như: Cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trong thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ... Các tài liệu này đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án.

Bà Tiến mới phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc hoàn cảnh gia đình và nhân thân của bị cáo trong quá trình lượng hình.

Theo luật sư, với một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền, tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc hoàn cảnh gia đình, nhân thân bị cáo, xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, vận dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, quyết định mức án thấp hơn đề nghị của VKS và cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được hưởng án treo.

Tự bào chữa, bà Tiến nói chỉ có nguyện vọng xin HĐXX xem xét giảm án tối đa cho các bị cáo. Theo bà Tiến, sự ra đời của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 với thiết kế, cấu trúc, các trang thiết bị như khách một khách sạn 5 sao là minh chứng cho thấy sự khắc phục lãng phí hiệu quả và thực tế nhất.