Mâu thuẫn đất đai, anh xuống tay với em ruột 08/06/2026 16:14

(PLO)- Án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn đất đai giữa bị cáo Trần Thanh Sang và em ruột của mình...

Ngày 8-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi) tù chung thân về tội giết người và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, bị cáo Sang và anh TTN (em trai của Sang) có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên thường xuyên xảy ra cự cãi.

Ngày 6-3-2025, Sang mang theo hai con dao đến nhà em trai tại phường Bình Tân, TP.HCM.

Bị cáo Trần Thanh Sang tại tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Khi đến nơi, Sang đi vào trong nhà nói chuyện mẹ ruột về việc hứa hẹn phân chia đất đai. Thấy anh N đang ngồi sửa xe trước nhà, Sang đến hỏi về việc mở đường phía trước phần đất của anh N để đi vào khu đất phía sau của Sang nhưng anh N không đồng ý.

Lúc này, Sang lấy con dao bầu chém 4 nhát trúng vào đầu anh N. Khi anh N bỏ chạy, Sang vứt con dao bầu rồi đuổi theo khiến anh N té ngã. Sang đuổi kịp và lấy con dao còn lại đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, khiến anh N tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sang dùng dao đâm vào bụng để tự tử. Do dao bị gãy, Sang đến quán cơm gần đó lấy cây kéo tự đâm vào người. Sang còn lấy nước sôi dội vào người rồi đi đến khu vực cầu dao điện tưới nước vào ổ điện nên bị điện giật nằm bất tỉnh.

Lúc này, vợ của anh N phát hiện nên gọi xe đưa Sang đến bệnh viện cấp cứu rồi đến công an phường trình báo.

Tại Cơ quan Công an, Sang khai nhận do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, phần đất của Sang nằm ở phía sau, trước đó nhiều lần Sang đề nghị anh N bán một phần đất để làm đường đi nhưng anh N không đồng ý. Sang bức xúc dẫn đến việc dùng dao chém và đâm anh N.