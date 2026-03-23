Hỏi nhưng không được đáp lời, nam thanh niên đánh người tử vong 23/03/2026 16:52

(PLO)- Bị cáo Dương cho rằng anh H thiếu tôn trọng, coi thường mình nên đã đánh anh này đến tử vong...

Ngày 23-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Dương (30 tuổi) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 27-8-2025, sau khi uống rượu bia, Nguyễn Tài Dương điều khiển xe mô tô đến uống nước tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Trà thuộc khu phố Bàu Lùn, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, Dương thấy anh TQH (38 tuổi; ngụ phường Tân Ninh, Tây Ninh) lạ mặt nên hỏi anh H là dân ở đâu đến nhưng anh H không trả lời. Dương cho rằng anh H thiếu tôn trọng, coi thường mình nên xông đến dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt, đầu của anh H.

Thanh niên vô cớ đánh người đến tử vong lãnh án chung thân Ảnh minh họa/AI

Anh H bỏ đi bộ ra khỏi quán cà phê thì Dương đi bộ đuổi theo dùng tay tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng đầu của anh H. Anh H tiếp tục bỏ đi đến trước tiệm rửa xe gần đó thì Dương chạy theo lấy hai bàn nhựa đã được xếp chồng lên nhau đánh một cái vào đầu làm anh H ngã xuống đường bất tỉnh.

Người dân gần hiện trường phát hiện đưa anh H đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu và trình báo Công an phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Riêng Dương về nhà ngủ. Đến ngày 28-8-2025, Dương bị Công an phường Bình Minh triệu tập làm việc. Ngày 31-8-2025, anh H tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của Nguyễn Tài Dương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ...

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Dương mức án tù chung thân, đồng thời buộc Dương bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 330 triệu đồng.