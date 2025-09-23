Đề xuất quy định chế tài nếu không trả lời báo chí 23/09/2025 17:44

(PLO)- Theo nhà báo Mai Ngọc Phước - Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cần có quy định về chế tài xử lý nếu trong vòng 30 ngày mà không trả lời báo chí và chế tài sẽ do Chính phủ quy định...

Ngày 23-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Thời hạn trả lời báo chí bao lâu là phù hợp?

Tại hội nghị, ông Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho rằng tại khoản 3 Điều 29 dự thảo Luật Báo chí sửa đổi quy định các trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo, trong đó có trường hợp “Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo".

Ông Quang đề nghị quy định rõ hơn đó là vi phạm 1 trong 10 quy tắc đạo đức của người làm báo Việt Nam...

Về khoản 2 Điều 30 dự thảo quy định về hoạt động báo chí trên không gian mạng quy định: “Cơ quan báo chí ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến trên báo chí theo quy định của Chính phủ".

Theo ông Quang cần sửa đổi "dịch vụ trực tuyến” thành “dịch vụ trực tuyến hợp pháp".

Ông Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Về thời hạn trả lời báo chí, theo ông Quang, khoản 1, 2 Điều 33 dự thảo quy định thời hạn trả lời là 30 ngày. Luật Báo chí 2016 cũng như vậy. Tuy nhiên, thời hạn này quá dài, chỉ phù hợp tình hình lúc đó, nên rút ngắn thời gian 30 ngày còn 2 tuần (14 ngày).

Cũng theo ông Quang, tại khoản 2 Điều 34 quy định: “Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp. Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn.

Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó”.

Theo ông Quang nên bỏ đoạn “Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó”, quy định này mất thời gian và không cần thiết.

Vì ở đoạn đầu đã quy định “người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn”.

Đề xuất cấm đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên mạng

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng khoản 13 Điều 9 dự thảo có quy định cấm “đe dọa, uy hiếp tính mạng, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.

Tuy nhiên cần bổ sung thêm khoản về “cấm đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng”. Vì theo ông Phước, thực tế hiện nay cho thấy nhiều nhà báo bị đe dọa trên không gian mạng.

Về khoản 2 Điều 29 dự thảo quy định về điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp thẻ nhà báo có điều kiện “đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức”.

Ông Mai Ngọc Phước - Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Theo ông Phước, quy định này là không cần thiết vì một người vào làm việc tại một cơ quan báo chí và ký hợp đồng bắt buộc phải 2 năm trở lên mới được cấp thẻ nhà báo, khi ký hợp đồng là buộc phải tuân thủ đạo đức, nội quy của cơ quan và 10 điều đạo đức của Hội Nhà báo Việt Nam...

Khoản 3 Điều 31 dự thảo quy định về trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung trên không gian mạng: “Đưa thông tin lên kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng trước hoặc sau khi biên tập, cập nhật thông tin trên báo chí…”.

Theo ông Phước, việc đưa thông tin trên báo điện tử và khi đưa lên mạng xã hội phải phù hợp, không thể đưa "y chang" nên cần quy định mở hơn hoặc quy định chung là cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về nội dung đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: YC

Về cung cấp thông tin cho báo chí, khoản 4 Điều 32 dự thảo quy định “cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Giám đốc Công an cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”.

Theo ông Phước, điểm mới là nay có theo yêu cầu của “Giám đốc Công an cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra...”, tuy nhiên điều tra thì có nhiều giai đoạn, trước khi khởi tố vụ án có các hoạt động điều tra, xác minh; sau khi khởi tố thì sẽ thu thập tài liệu theo tố tụng... Vì vậy, cần quy định rõ là “sau khi có quyết định khởi tố vụ án”.

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cho rằng khoản 1, 2 Điều 33 về thời hạn trả lời báo chí quy định: Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phản ánh, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí.

"Tuy nhiên cần có quy định về chế tài xử lý nếu trong vòng 30 ngày mà không trả lời báo chí và chế tài sẽ do Chính phủ quy định", ông Phước nói.

Về thời hạn trả lời 30 ngày, ông Phước cho rằng là phù hợp vì hiện nay địa bàn rộng, vụ việc có thể phức tạp nên cần thời gian thu thập tài liệu chứng cứ... Tuy nhiên nên quy định rõ là tối đa không quá 30 ngày...