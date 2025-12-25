Chồng chết để lại nợ, cha mẹ chồng có phải trả nợ thay? 25/12/2025 16:09

(PLO)- Chồng chết không để lại di chúc thì cha mẹ chồng là hai trong những người được hưởng thừa kế theo pháp luật, có trách nhiệm cùng trả nợ (nếu có nợ) nhưng chỉ phải trả trong phạm vi di sản mà mình được hưởng thừa kế.

Bạn đọc Đặng Hồng Ngọc (TP.HCM) gửi câu hỏi đến PLO thắc mắc là pháp luật quy định người chồng chết không để lại di chúc thì cha mẹ chồng sẽ được hưởng một phần thừa kế theo pháp luật.

Vậy nếu người chồng chết để lại món nợ thì cha mẹ chồng có phải trả nợ thay? Hoặc khi người vợ chết phát sinh một khoản nợ do người vợ gây ra thì cha mẹ vợ có phải gánh một phần nợ không?

Một buổi tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân của Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Trả lời câu hỏi của bạn Đặng Hồng Ngọc, luật sư Bùi Trần Nhật Vi (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết khi một người đã chết, sẽ phát sinh các thủ tục về thừa kế đối với di sản của họ.

Tuy nhiên, theo Điều 658 BLDS 2015, trước khi chia thừa kế thì tài sản của người đã chết phải được dùng để thực hiện các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế.

Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.

Như vậy, khoản nợ là một trong các nghĩa vụ phải thanh toán.

Cạnh đó, Điều 615 BLDS 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại thì những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy theo quy định pháp luật, nếu người chết để lại món nợ mà di sản chưa được chia thì di sản sẽ được dùng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, khi trả nợ xong nếu còn di sản thì chia cho các đồng thừa kế.

Còn nếu di sản đã được chia xong mới có chủ nợ đến đòi thì những người được hưởng thừa kế có trách nhiệm trả nợ nhưng chỉ phải trả trong phạm vi di sản mà mình được hưởng thừa kế. Nếu di sản không đủ thì các đồng thừa kế không phải bù để trả nợ thay người đã chết.

Điều đó có nghĩa là nếu người chồng chết hoặc người vợ chết không để lại di chúc thì cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ là một trong những người được hưởng thừa kế theo pháp luật. Và nếu người chồng hoặc người vợ chết để lại món nợ thì cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ có trách nhiệm trả nợ nhưng chỉ phải trả trong phạm vi di sản mà mình được hưởng thừa kế.