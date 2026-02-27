Chiếm đoạt tiền của hơn 200 chủ thẻ tín dụng, bị cáo chủ mưu lãnh 16 năm tù 27/02/2026 14:53

(PLO)- Các bị cáo đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 27-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 31 bị cáo trong vụ giả danh nhân viên ngân hàng lừa khách hàng rút tiền trong thẻ tín dụng, chiếm đoạt 24 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù, 30 bị cáo còn lại từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 14 năm tù cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, các bị cáo biết được nhiều người có thẻ tín dụng tại các ngân hàng có nhu cầu rút tiền mặt. Khoảng tháng 2-2022, Trần Văn Xuân (đang bị truy nã) đã bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH TVX Group để tư vấn rút tiền từ thẻ tín dụng, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trần Văn Xuân và Hoàng Trọng Vỹ thực hiện mua dữ liệu khách hàng, lập trang web CRM, tài khoản mạng xã hội; thuê Nguyễn Thị Kim Chung làm thủ tục đăng ký cổng thanh toán trực tuyến, gian hàng ảo và duy trì hoạt động của hệ thống bán hàng; thuê Lương Thị Thanh Hằng tuyển dụng và hướng dẫn nhân viên tư vấn khách hàng. Thuê các bị cáo khác làm nhân viên IT nhận dữ liệu khách hàng, quản lý nhân viên, phân bổ dữ liệu này cho nhân viên, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản tín dụng của chủ thẻ...

Từ 19-2-2022 đến ngày 28-12-2022, các bị cáo đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch với tổng số tiền là 136 tỉ đồng, đã chuyển trả 112 tỉ đồng cho chủ thẻ tín dụng, chiếm đoạt 24 tỉ đồng

HĐXX xác định, Trần Văn Xuân và bị cáo Hoàng Trọng Vỹ có vai trò tổ chức, chủ mưu và chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm đối với số tiền đã chiếm đoạt.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, mặc dù không có sự bàn bạc trước nhưng đây là một hệ thống, vai trò của bị cáo này là điều kiện tiên quyết để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu; tuổi đời trẻ và hiểu biết pháp luật còn hạn chế, tự nguyện khắc phục hậu quả…