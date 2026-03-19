Bố của Mr Pips bị lừa khi chi tiền tỉ để "lo" giám định tâm thần cho con trai 19/03/2026 10:04

(PLO)- Khi con trai bị cơ quan công an bắt giữ và điều tra, bố của Mr Pips Phó Đức Nam tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con, để rồi bị lừa 2,5 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đề nghị truy tố 75 bị can.

Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam) bị đề nghị truy tố tội rửa tiền. Nguyễn Thị Thủy (dì của bị can Nam) bị đề nghị truy tố tội rửa tiền và trốn thuế.

Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: CAHN

Theo kết luận điều tra, sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 30-10-2024, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa cho con trai, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Ngày 1-11-2024, ông Thắng cùng Tuấn đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em đồng hao với Tuấn). Trong lúc ăn, ông Thắng có nói chuyện về bệnh của Nam, nói rằng muốn cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Quang nói có thể giúp được việc này.

Sau đó, ông Thắng và Tuấn thống nhất ông Thắng chuyển 7 tỉ đồng để Tuấn giữ, sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại tạm giam và khắc phục hậu quả.

Ngày hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỉ đồng từ tài khoản, rồi chuyển vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn).

Ngày 6-11-2024, ông Thắng đến nhà Tuấn ở Hà Tĩnh. Tại đây, ông Thắng nói cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản do con trai phạm tội mà có gửi ông quản lý, trong đó có một phần của 7 tỉ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc.

Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỉ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu cơ quan công an hỏi thì khai là tiền vay mượn với ông Thắng, mục đích chứa chấp, không để cơ quan điều tra xác minh, thu giữ.

Sau khi được Phó Đức Tuấn giới thiệu làm quen với Nguyễn Đăng Quang, ông Thắng đã đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Quang nói gia đình ông Thắng cần làm đơn xin đi giám định tâm thần và điều trị sớm, chuẩn bị khoảng 100.000 USD (hơn 2,5 tỉ đồng) để “quan hệ”. Tuấn có thông báo gia đình đã gửi đơn lên cơ quan công an và nhờ người chuyển tiền đến cho hơn 2,5 tỉ đồng cho Quang.

Nhận số tiền này, Quang nộp một phần vào tài khoản chứng khoán để trả nợ, ngoài ra, Quang sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ trong việc cho Phó Đức Nam đi giám định và điều trị tâm thần, nhưng vẫn nhận hơn 2,5 tỉ đồng của ông Phó Đức Thắng và hứa hẹn lo việc này.

Sau khi nhận tiền, Quang dùng hơn 1,2 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân và không hoàn trả cho ông Thắng. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đăng Quang phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.