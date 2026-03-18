Bố mẹ, người yêu Mr Pips và những phi vụ giúp rửa tiền, tẩu tán tài sản 18/03/2026 17:13

(PLO)- Khi con trai bị bắt, do lo sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips và đề nghị truy tố 75 bị can.

Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Nam) bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.

Mr Pips Phó Đức Nam khi chưa bị bắt

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10-2021, Mr Pips chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là ông Phó Đức Thắng để nhờ ông Thắng tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Bị can Phó Đức Thắng đã mượn căn cước công dân của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Phó Đức Nam còn nhờ người đứng tên Công ty cổ phần Tech Invest.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm để sử dụng danh nghĩa hai pháp nhân trên nhằm mua, bán các bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, Nam cũng nhờ bố mẹ đứng tên các bất động sản ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bản thân bị can Tâm cũng mua, đứng tên và quản lý trực tiếp các bất động sản.

Ngày 31-10-2024, khi con trai bị bắt, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỉ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỉ đồng, đưa cho anh em đồng hao 20 tỉ đồng.

Còn bị can Lê Thị Liễu rút tiền để nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bị can Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà cháu ruột. Ngoài ra, bị can này còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.

CQĐT xác định, bị can Thắng được Nam nhờ đứng tên và mua 4 bất động sản số tiền hơn 235 tỉ đồng, có nguồn gốc tiền do phạm tội mà có; bị can Liễu được nhờ đứng tên, giao dịch 1 bất động sản số tiền hơn 220 tỉ đồng…

Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini URUS màu vàng, Lexus, Roll- Royce…

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ của bị can Phó Đức Nam 2 chiếc điện thoại di động, 1 hợp đồng mua bán xe ô tô. Khám xét các căn hộ của bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam), công an thu giữ 44,8 tỉ đồng; hơn 1,7 triệu USD; tiền SDG, Dirham, Baht, Lira, nhân dân tệ… dây chuyền, nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay cùng hàng trăm miếng kim loại vàng.

Đối với bị can Phó Đức Thắng, công an thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn với đất gồm các căn hộ ở TP.HCM, thửa đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với bị can Ngô Thị Thêu (vợ bị can Lê Khắc Ngọ), công an thu giữ 141 miếng kim loại vàng; 18 tỉ đồng; 40 thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi của các ngân hàng…và tài liệu đối với 11 bất động sản.

Cơ quan công an cũng thu giữ 9 chiếc xe ô tô liên quan đến vợ chồng bị can Lê Khắc Ngọ.