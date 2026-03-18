Shark Bình rửa tiền cho đường dây của Mr Pips, làm giả dữ liệu gửi cơ quan công an 18/03/2026 16:27

(PLO)- Biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra nhưng Shark Bình vẫn cho các ví ngân lượng hoạt động, giúp Mr Pips rửa tiền.

Như PLO đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Mr Pips (Phó Đức Nam) và đề nghị truy tố 75 bị can.

Shark Bình bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “Shark Bình”), Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm; Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng) rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.

Công ty Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Trong thời gian từ ngày 15-6-2020 đến ngày 23-9-2022, có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với số tiền hơn 213 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2020, Phó Đức Nam – đại diện sàn GKFX tại Việt Nam liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm về thỏa thuận giao dịch qua ví ngân lượng. Tâm xin ý kiến của Shark Bình và được giao chăm sóc sàn này. Mức phí giao dịch là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1.000đ/1 lần rút. Đến năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền song Shark Bình không đồng ý.

Từ tháng 6-2020, các bị can Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân lượng của các sàn forex, Shark Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.

Đồng thời, ông Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với các nhân viên sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và gửi cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, tài liệu thu thập có đủ cơ sở xác định 3 bị can này phạm tội Rửa tiền. Hành vi của các bị can gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.