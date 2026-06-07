Đề xuất chủ nhiệm Đoàn luật sư không được quá 65 tuổi 07/06/2026 10:16

(PLO)- Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi đã bổ sung quy định về độ tuổi đối với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư và Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố.

Theo dự thảo Luật Luật sư sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp thẩm định, tiêu chuẩn người đứng đầu các tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư đã được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, dự luật quy định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam không được quá 65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội và được giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp đặc biệt sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tương tự, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh/thành phố cũng không được quá 65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội và được giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp đặc biệt sẽ do UBND tỉnh, thành phố quyết định.

Đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VŨ HỘI

Góp ý cho nội dung này, các Đoàn Luật sư Đồng Nai, Hà Nội, Nghệ An đề nghị không quy định giới hạn tuổi với Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Trong khi đó, Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng cơ bản nhất trí với đề xuất này; còn Đoàn Luật sư TP.HCM đề nghị có một điều khoản mở để trong trường hợp cần thiết cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ định Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật.

Giải trình vấn đề độ tuổi nêu trên, Bộ Tư pháp cho biết quy định tại dự thảo là phù hợp với Quyết định 118/QĐ-TW.

Quyết định 118/QĐ-TW về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương quy định Chủ tịch, phó chủ tịch hội là người đã nghỉ hưu thì tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử không quá 65 tuổi. Về nhiệm kỳ, Chủ tịch, phó chủ tịch hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.