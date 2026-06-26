Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện, BH Media phải xin lỗi công khai 26/06/2026 15:26

(PLO)- HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến, buộc BH Media chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm ca khúc Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.

Ngày 26-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ kiện tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BH Media.

HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Giáng Son và ông Nguyễn Vĩnh Tiến, buộc BH Media chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm ca khúc Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.

Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến và nhạc sỹ Giáng Son sau phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng thời doanh nghiệp này phải gỡ bỏ toàn bộ việc sử dụng, khai thác thương mại và các xác nhận chủ sở hữu bản quyền đối với bản ghi cho đến khi được sự đồng ý của các đồng tác giả.

Theo HĐXX, căn cứ quy định pháp luật, tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất bản ghi âm là chủ sở hữu bản ghi đó.

Nhạc sĩ Giáng Son được xác nhận là chủ sở hữu duy nhất đối với bản ghi âm Giấc mơ trưa, có đầy đủ quyền phân phối và khai thác bản ghi bằng các phương tiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến không chuyển giao quyền sở hữu tác giả cũng như quyền liên quan đối với bản ghi Giấc mơ trưa cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Tuy nhiên BH Media đã sử dụng bản ghi này để đưa vào hệ thống Content ID của YouTube và xác nhận chủ sở hữu bản quyền là nghệ sĩ Dương Thùy Anh.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định buộc BH Media chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như gỡ bỏ hoàn toàn việc sử dụng, khai thác thương mại liên quan đến bản ghi âm Giấc mơ trưa cho đến khi có sự đồng ý của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Theo yêu cầu khởi kiện, nhạc sĩ Giáng Son đề nghị BH Media xin lỗi công khai trên 6 báo điện tử và nhiều báo in trong nhiều số đăng liên tiếp.

Về yêu cầu này, HĐXX buộc BH Media phải đăng tải lời xin lỗi công khai đối với hai nhạc sĩ trên ba tờ báo in gồm Báo Tuổi Trẻ, Báo Pháp luật và Báo Thanh Niên.

Đây là vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa nhạc sĩ Giáng Son và BH Media, bắt nguồn từ việc bản ghi âm Giấc mơ trưa bị hệ thống Content ID của YouTube nhận diện quyền sở hữu không đúng.

Trước đó, tại phiên tòa, 2 nhạc sĩ cho biết chưa từng chuyển giao quyền sở hữu đối với bản ghi này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Tuy nhiên, việc xác nhận chủ sở hữu bản quyền sai khiến quyền khai thác hợp pháp của họ đối với bản ghi trên môi trường số bị ảnh hưởng. Việc BH Media đưa bản ghi vào hệ thống Content ID và xác nhận chủ sở hữu bản quyền không đúng đã xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của mình.

Còn phía BH Media cho rằng doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ quản lý, phân phối nội dung trên các nền tảng số và không trực tiếp xác lập quyền sở hữu đối với tác phẩm.

Ban đầu, nhạc sĩ Giáng Son yêu cầu BH Media xin lỗi công khai, chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn đã tự nguyện rút yêu cầu bồi thường này.