Đổi tội danh truy tố đối với 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh cùng đồng phạm 24/06/2026 14:57

(PLO)- Sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, bị can Phan Công Khanh bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thay vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-6, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh (tên gọi khác: Khanh Supper, 32 tuổi), Huynh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã), bị can Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS.

Phan Công Khanh thời điểm kinh doanh Showroom xe sang. Ảnh: MXH

Trước đó, vào tháng 6-2025, VKSND TP.HCM từng ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối với, bị can Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đến tháng 8-2025, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung của vụ án trong đó có vấn đề về tội danh của các bị can.

Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng như trên.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp. Khanh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm Phó Giám đốc là cổ đông; Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Kinh doanh thua lỗ, hai bị can Khanh và Vấn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt các xe ô tô của khách ký gửi để bán, để trưng bày hoặc sử dụng để đem đi cầm cố hoặc bán lấy tiền trả nợ.

Vào ngày 23-5-2023, Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau chiếm đoạt xe ô tô hiệu McLaren trị giá 7,1 tỉ đồng của chị LNTH ký gửi tại showroom K-Supper để bán, đem cầm cố lấy 3 tỉ đồng.

Ngày 13-6-2023, Khanh và Vấn chiếm đoạt xe ô tô hiệu Brabus trị giá 13,3 tỉ đồng của anh LHP cho mượn để trưng bày, bán lại cho anh THP với giá 24,5 tỉ đồng.

Ngày 14-6-2023, Mohamach Da Pha chiếm đoạt xe ô tô hiệu BMW trị giá 870 triệu đồng của anh LTS cho Mohamach Da Pha mượn để sử dụng, sau đó đem cầm cố 1 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, đến nay việc truy nã chưa có kết quả.