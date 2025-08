Tòa trả hồ sơ vụ 'trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh 05/08/2025 17:38

Ngày 5-8, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án liên quan "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung.

Trước đó, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phan Công Khanh thời điểm kinh doanh Showroom xe sang. Ảnh: MXH

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp.

Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%. Khanh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm Phó Giám đốc là cổ đông; Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau thực hiện 3 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã chiếm đoạt xe ô tô hiệu McLaren trị giá 7,1 tỉ đồng của chị LNTH, sau đó đem xe đi cầm cố.

Khanh và Vấn đã nói dối Công ty K-Supper đã mua 1 xe ô tô hiệu Brabus, làm anh THP tin là thật và đồng ý mua xe với số tiền 24,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn mượn của anh LTS 1 xe ô tô hiệu BMW có giá trị 870 triệu đồng để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy 1 tỉ đồng đưa cho Vấn. Sau đó, Mohamach Da Pha nói dối với anh S là Pha vẫn đang sử dụng chiếc xe trên.

Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.