Tiếp tay cho buôn lậu, cựu đội trưởng hải quan lãnh 7 năm tù 26/12/2025 19:06

(PLO)- Bị can Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho các công chức hải quan để được tạo điều kiện mua lại dầu trái phép.

Ngày 26-12, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ liên quan Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco) 13 năm tù; 46 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 10 năm tù về tội buôn lậu.

Các cựu công chức Hải quan Đội SP-PSA, Chi cục Hải quan Phú Mỹ, gồm các bị cáo: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (đội trưởng) bị tuyên phạt 7 năm tù, Ngô Trung Hiếu 6 năm tù, Hồ Việt Tân và Bùi Huỳnh Bá Phước cùng 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Tấn Hòa. Ảnh: MX

HĐXX nhận định các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, cấu kết chặt chẽ; hành vi của bị cáo này là tiền đề cho bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX xem xét tình tiết một số bị cáo có nhân thân tốt, từng được khen thưởng và đã tự nguyện nộp lại một phần tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả; gia đình có công với cách mạng...

Theo nội dung vụ án, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất thuộc diện miễn thuế cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco để mua lại trái phép xăng, dầu rồi tiêu thụ mà không khai báo hải quan nhằm thu lợi bất chính.

Hòa là người chỉ đạo các bị cáo khác thuê địa điểm làm kho để chứa trữ dầu trái phép; liên hệ đầu mối, tiêu thụ dầu lậu; phân công các bị cáo khác quản lý thu, chi tiền; kiểm kê số lượng dầu lậu được mua về kho; trao đổi, thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu được cấp dầu để mua lại dầu trái phép. Dầu mua được sẽ tập kết lại, chứa tại 4 bồn chứa tại bãi neo đậu phía sau kho.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, Lê Tấn Hòa và các đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu (tương ứng 1.523.083 Kg), giá trị hơn 34,7 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 4,7 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Tại Đội nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cấp dầu tạm nhập - tái xuất.

Đối với sà lan có tổng khối lượng dầu dưới 250 tấn, công thức tính là khối lượng nhân 80.000 đồng (gọi tắt là 0,8); tổng khối lượng trên 250 tấn đến dưới 350 tấn, khối lượng nhân 70.000 đồng (gọi tắt là 0,7)... Mỗi chuyến cấp dầu phải đưa thêm cho mỗi công chức giám sát số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn.

Từ tháng 7-2021, bị cáo Đỗ Thị Ngọc Quỳnh đã chỉ đạo Hồ Việt Tân thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp và nộp lại cho Quỳnh.

Sau khi nhận tiền, Quỳnh sẽ đưa lại một phần tiền cho Tân để chia cho các hải quan trực tiếp giám sát với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức. Riêng đối với số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát 500.000 - 1 triệu đồng, còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, Đội SP-PSA đã giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển.

Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo 5 nhân viên đưa hối lộ cho để các công chức hải quan không thực hiện đúng việc giám sát, tạo điều kiện để các bị cáo mua lại trái phép dầu. Theo công thức quy ước, các cán bộ SP-PSA đã nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.