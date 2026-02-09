Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM 09/02/2026 13:02

(PLO)- Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM.

Sáng 9-2, trong không khí phấn khởi đón Xuân Bính Ngọ, ông Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Cơ sở tại TP.HCM của Học viện Tư pháp.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, động viên đối với tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Cơ sở trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Tây Ninh thăm và chúc Tết tại Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM. Ảnh: ĐC

Ông Đoàn Trung Kiên bày tỏ tình cảm gắn bó và những kỷ niệm sâu sắc với Học viện Tư pháp, nơi ông từng công tác và là nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp.

Nhân dịp đầu năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động của Cơ sở; chúc đơn vị năm mới sức khỏe, đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp và nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, cùng toàn thể giảng viên, người lao động của Cơ sở đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Hai đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐC

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp thông tin khái quát về kết quả công tác năm qua, những nỗ lực trong nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn tại Cơ sở TP.HCM.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp. Chuyến thăm và lời chúc Tết của ông Đoàn Trung Kiên là nguồn động viên tinh thần quan trọng, góp phần khích lệ tập thể Cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới Xuân Bính Ngọ.