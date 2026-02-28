Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng chỉ đạo tiếp cận Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 28/02/2026 17:50

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi với cấp dưới để tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ...

Trong vụ án xảy ra tại các dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cựu Bộ trưởng nộp khắc phục 14,5 tỉ đồng

Các bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) bị đề nghị truy tố vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ.

Trong đó, kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hơn 51 tỉ đồng; bị can Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,7 tỉ đồng.

Bà Tiến bị khởi tố ngày 16-7-2025, hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn là bảo lĩnh.

Tại CQĐT, bà Tiến khai từng nhận 7,5 tỉ đồng từ hai thuộc cấp nói trên nhưng không thỏa thuận, không biết nguồn gốc số tiền. Đến nay, bà đã 3 lần nộp tổng cộng 14,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Bị can Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt 2 triệu USD. Ảnh minh họa

Trong vụ án, CQĐT đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 2 triệu USD của bị can Nguyễn Chiến Thắng.

Cụ thể, tháng 3-2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế về 2 dự án nêu trên.

Đoàn kiểm tra số 35 có mời ông Nguyễn Chiến Thắng lên trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo giải trình về tiến độ 2 Dự án và các vi phạm khuyết điểm. Tại buổi làm việc, ông H (Trưởng đoàn kiểm tra) trao đổi: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm”.

Sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với ông Thắng thông qua bị can Nguyễn Hữu Tuấn (lúc đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) để “Tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ”.

Ông Thắng liên hệ và được dẫn đến nhà bị can Lê Thanh Thiêm để giới thiệu và đặt vấn đề nhờ Thiêm, vì đây là người "có mối quan hệ xã hội rộng, có quan hệ đồng hương với ông H”.

Trong cuộc gặp, bị can Thiêm nói với ông Thắng rằng đã “nhờ được ông H” đồng thời yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD để đưa cho vị này.

2 triệu USD bị chiếm đoạt

Sau đó, ông Thắng lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi phần trăm tại các dự án để đưa cho ông Thiêm. Lần đầu đưa 1 triệu USD tại một nhà hàng ở Hà Nội; 2 lần sau đưa tiền tại nhà của bị can này.

Tại CQĐT, bị can Thiêm khai sau khi nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, đã 2 lần chuyển lại cho ông H tổng số 1,4 triệu USD để ông H tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình Đoàn kiểm tra số 35 làm việc.

Tuy nhiên, ông H không thừa nhận lời khai trên. Ông H khai bản thân là Trưởng Đoàn kiểm tra theo quyết định về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đoàn tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định và phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên cung cấp thông tin liên quan để cảnh sát vào cuộc, xử lý theo quy định.

Ông H khẳng định quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ông không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế.

Ông H không nhận tiền từ Lê Thanh Thiêm. Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa ông H và Lê Thanh Thiêm nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

CQĐT kết luận Đoàn kiểm tra số 35 làm đúng quy định của Đảng. Còn bị can Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng, có các lời khai phù hợp với diễn biến hành vi Lê Thanh Thiêm trao đổi và chuẩn bị nguồn tiền rồi 3 lần đưa cho Thiêm 2 triệu USD. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khai phù hợp với diễn biến hành vi trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.