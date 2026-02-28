Ngư dân Quảng Ngãi kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ con ốc bé tẻo teo
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Giá ốc tăng cao, mỗi thuyền thu hàng trăm kg sau một đêm. Nhiều ngư dân ven biển đút túi vài triệu đồng mỗi ngày.
Những ngày này, dọc vùng bãi ngang ven biển Mộ Đức cũ (Quảng Ngãi), không khí lao động rộn ràng từ tờ mờ sáng.
Mùa ốc gạo (còn gọi là ốc ruốc, ốc lể) bắt đầu từ tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân.
Khoảng 2 giờ sáng, các ghe máy rời bờ, ra khu vực cách đất liền vài trăm mét, nơi ốc sinh sống ở độ sâu 5 - 7m dưới lớp cát. Dụng cụ chính là sào sắt dài khoảng 8 m, nặng gần 30 kg, một đầu gắn vợt sắt để cào sát đáy biển.
Ốc gạo không bán theo kg mà tính theo bao. Tùy kích cỡ bao, giá dao động từ 2 - 3 triệu đồng/bao. Bình quân mỗi thuyền cào được 3 - 5 bao/ngày. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi lao động có thể thu 2 - 4 triệu đồng/ngày.