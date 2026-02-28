Ngư dân Quảng Ngãi kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ con ốc bé tẻo teo 28/02/2026 12:02

(PLO)- Giá ốc tăng cao, mỗi thuyền thu hàng trăm kg sau một đêm. Nhiều ngư dân ven biển đút túi vài triệu đồng mỗi ngày.

Những ngày này, dọc vùng bãi ngang ven biển Mộ Đức cũ (Quảng Ngãi), không khí lao động rộn ràng từ tờ mờ sáng.

Mùa ốc gạo (còn gọi là ốc ruốc, ốc lể) bắt đầu từ tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân.

Vùng ven biển Đức Minh, xã Mỏ Cày, nơi được xem là “thủ phủ” ốc gạo của tỉnh Quảng Ngãi. Hàng chục hộ dân tạm gác nghề đánh bắt cá để chuyển sang cào ốc. Theo ngư dân, thu nhập chính vụ ốc gạo cao hơn nhiều so với đi biển thông thường.

Khoảng 2 giờ sáng, các ghe máy rời bờ, ra khu vực cách đất liền vài trăm mét, nơi ốc sinh sống ở độ sâu 5 - 7m dưới lớp cát. Dụng cụ chính là sào sắt dài khoảng 8 m, nặng gần 30 kg, một đầu gắn vợt sắt để cào sát đáy biển.

Mỗi ghe có 2 - 3 người, một người lái, những người còn lại thay nhau điều khiển sào. Công việc kéo dài đến khoảng 11 - 12 giờ trưa thì ghe vào bờ bán cho thương lái.

Ngư dân Nguyễn Văn Thanh cho biết trung bình mỗi ghe cào được 300 - 500kg ốc/ngày. “Năm nay sản lượng ít hơn nhưng ốc to, giá cao nên anh em vẫn có thu nhập khá. Mỗi người chia ra được vài triệu đồng”, ông nói.

Theo các ngư dân, nghề cào ốc khá nặng nhọc vì phải liên tục ghì, kéo sào sắt nhiều giờ liền. Có hôm vào bờ, tay mỏi rã rời. Bù lại, trong ba tháng chính vụ, nhiều người tích lũy được khoản tiền đáng kể.

Dù sản lượng ốc năm nay giảm so với trước, giá thu mua vẫn ở mức cao và ổn định, đầu ra thuận lợi nên ngư dân phấn khởi bám biển.

Ốc gạo không bán theo kg mà tính theo bao. Tùy kích cỡ bao, giá dao động từ 2 - 3 triệu đồng/bao. Bình quân mỗi thuyền cào được 3 - 5 bao/ngày. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi lao động có thể thu 2 - 4 triệu đồng/ngày.

Ngư dân Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: “Đi từ 2 giờ sáng rất cực nhưng nhờ giá ốc cao nên anh em có động lực. Có người suốt mùa ốc kiếm được cả trăm triệu đồng”.

Theo chị Nguyễn Thị Mai, thương lái thu mua tại địa phương, ốc sau khi thu gom được vận chuyển đi tiêu thụ tại Đà Nẵng, Huế và một số địa phương lân cận. Ốc càng lớn càng có giá. “Mỗi bao khoảng 100 kg. Năm nay ốc to, hàng đẹp nên thu mua rất nhanh”, chị Mai nói.

Ốc gạo có kích thước nhỏ, vỏ tròn như nút áo, khi ăn phải dùng gai hoặc tăm nhọn lễ ra. Dù phần thịt không nhiều nhưng có vị ngọt thanh, béo, được ưa chuộng để luộc, xào hoặc làm món ăn vặt.