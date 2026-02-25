Du khách hành hương về đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày 'mở cổng trời'
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Du khách và người dân hành hương về với đền Nưa – Am Tiên, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa trong ngày “mở cổng trời” bày tỏ phấn khởi bởi diện mạo mới và không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, tắc đường như nhiều năm trước.
Theo đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, năm nay an ninh tại di tích được thắt chặt.
Trên đỉnh huyệt đạo Án Tiên thuộc Đền Nưa - Am Tiên, người dân và du khách chiêm bái, đi vòng quanh huyệt đạo thiêng gửi gắm cầu mong cho năm mới bình yên, hanh thông, tài lộc đến với mọi nhà.