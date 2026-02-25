Du khách hành hương về đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày 'mở cổng trời' 25/02/2026 16:41

(PLO)- Du khách và người dân hành hương về với đền Nưa – Am Tiên, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa trong ngày “mở cổng trời” bày tỏ phấn khởi bởi diện mạo mới và không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, tắc đường như nhiều năm trước.