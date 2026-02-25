Du khách hành hương về đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày 'mở cổng trời'

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Du khách và người dân hành hương về với đền Nưa – Am Tiên, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa trong ngày “mở cổng trời” bày tỏ phấn khởi bởi diện mạo mới và không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, tắc đường như nhiều năm trước.

Người dân, du khách hành hương về đền Nưa - Am Tiên cầu may trong ngày mở cổng trời. Clip: ĐẶNG TRUNG
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -15.jpg
Sáng 25-2 (tức mùng 9 tháng Giêng), đông đảo người dân và du khách thập phương từ mọi miền Tổ quốc đổ về Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, tỉnh Thanh Hóa để dự lễ "mở cổng trời".
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -16.jpg
Ghi nhận của PLO, thời tiết trong ngày "mở cổng trời" có mưa nhẹ, sương mù giăng giăng bao phủ khắp đỉnh núi ngàn Nưa.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -20.jpg
Dù đường trơn trượt, nhưng tại đền Nưa - Am Tiên vẫn đông đông đảo du khách ghé thăm để chiêm bái, cầu may mắn trong năm mới.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -18.jpg
Trái ngược với hình ảnh chen lấn như nhiều năm trước, không gian tại đền Nưa đã được chỉnh trang trang nghiêm, trật tự hơn, không còn cảnh xe ô tô lên xuống gây ách tắc.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời-.jpg
Những năm trước đây du khách có thể lái xe ô tô, xe máy lên tận đền. Năm nay, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sử dụng xe riêng đưa đón du khách nhằm bảo đảm an toàn cho du khách vãn cảnh.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -3.jpg
Trong khi đó nhiều du khách thay vì đi xe ô tô thì họ lựa chọn cách đi bộ lên đền Nưa - Am Tiên.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -12.jpg
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -13.jpg
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -24.jpg
Theo đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, năm nay an ninh tại di tích được thắt chặt.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -.jpg
Bên cạnh việc bố trí các điểm trông giữ xe dưới chân núi, đơn vị còn lắp đặt thêm các camera an ninh để kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -8.jpg
Ghi nhận của PLO, các hộ kinh doanh hoạt động trên đỉnh núi trước đây thì năm nay đã được di dời xuống chân núi, bố trí vào khu ki-ốt quy hoạch tập trung, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, văn minh hơn.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -22.jpg
Các bàn viết sớ được ban quản lý di tích sắp xếp hợp lý chứ không còn lộn xộn, tranh nhau như thời điểm các năm trước.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -17.jpg
Tại khu đền chính người dân đến cầu may, chiêm bái diễn ra trong trật tự và không tái diễn hình ảnh chen lấn như nhiều năm trước đây.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -21.jpg
Trong khi đó, ở khu vực Giếng Tiên quanh năm trong vắt, mặt nước phẳng lặng như gương, được người dân tin là mạch nguồn tụ khí trời đất, nhiều người đã xin nước mang về cầu mong một năm may mắn.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -7.jpg
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -14.jpg
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -15.jpg
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -19.jpg
Trên đỉnh huyệt đạo Án Tiên thuộc Đền Nưa - Am Tiên, người dân và du khách chiêm bái, đi vòng quanh huyệt đạo thiêng gửi gắm cầu mong cho năm mới bình yên, hanh thông, tài lộc đến với mọi nhà.
Cận cảnh đền Nưa - Am Tiên ở Thanh Hóa trong ngày mở cổng trời -4.jpg
Anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi), ngụ ở xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm nào cũng đi dự lễ "mở cổng trời" tại đỉnh ngàn Nưa. Nhưng theo anh Tùng, không gian tại di tích năm nay thoáng đãng, có nhiều điểm mới và thuận lợi hơn cho du khách đến đây tham quan, đi lễ.
Huyệt đạo thiêng am tiên.JPG
Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu - có diện tích gần 530ha, nằm trên dãy Ngàn Nưa, thuộc địa bàn các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa). Quần thể di tích này bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên".
Núi Nưa Am Tiên.JPG
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đón gần 2 vạn khách du lịch.
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
