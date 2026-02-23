Lễ hội đua thuyền ở Đắk Lắk của những người Đà Nẵng di cư 23/02/2026 14:57

(PLO)- Đội vô địch lễ hội đua thuyền ở Đắk Lắk đã cùng nhau luyện tập hơn 15 ngày trước khi tham gia cuộc thi.

Ngày 23-2, tại Hồ Sen, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ hội đua thuyền nam xã Krông Ana lần 1 năm 2026.

Các đội tham gia đua thuyền. Ảnh: T.T

Theo ban tổ chức, đây là lễ hội truyền thống của người dân Krông Ana, được tổ chức vào mùng 7 Tết hàng năm (bắt đầu từ năm 1994 đến nay).

Tham dự lễ hội đua thuyền lần này có 12 đội đua với 240 vận động viên đến từ các thôn, buôn trên địa bàn xã Krông Ana.

Video các đội đua thuyền tại Hồ Sen.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã có mặt quanh Hồ Sen, xã Krông Ana để cổ vũ các tay chèo. Tiếng trống, tiếng khèn, tiếng hò reo làm không khí lễ hội rất náo nhiệt.

Trên hồ, các đường đua được phân định rõ ràng bằng phao nổi. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Đắk Lắk cũng bố trí sẵn nhân sự, phương tiện để xử lý các tình huống liên quan.

Hai đội đua băng băng về đích. Ảnh: T.T

Sau nhiều vòng thi đấu, đội 5, thôn 2 Bình Hòa, xã Krông Ana đã giành giải Nhất. Đội 1, thôn 6 Bình Hòa đạt giải Nhì.

Anh Lê Tấn Hải (vận động viên đội 5, thôn 2 Bình Hòa, xã Krông Ana) cho biết, anh cũng như đồng đội và bà con rất phấn khởi khi đã giành giải Nhất trong lễ hội đua thuyền.

Theo anh Hải, đây là lễ hội truyền thống hàng năm để bà con vui Xuân, giao lưu rèn luyện sức khỏe. Trước khi diễn ra lễ hội, các tay chèo trong đội của anh đã cùng nhau luyện tập hơn 15 ngày.

Các tay chèo nỗ lực hết mình khi tham gia đường đua. Ảnh: T.T

“Đây là lễ hội truyền thống có từ thời cha ông. Vì vậy, bản thân tôi rất vui vì được tham gia giao lưu cùng các đội đua, góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người Krông Ana”, anh Hải nói.

Phát biểu bế mạc, ông Hoàng Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Krông Ana cho hay xuyên suốt lễ hội đua thuyền, các vận động viên đã thi đấu hết mình. Tổ trọng tài đã làm việc công tâm. Vì vậy, lễ hội đua thuyền đã diễn ra sôi nổi, khép lại an toàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, du khách.

“Lễ hội đua thuyền lần này đã thành công tốt đẹp. Góp phần quảng bá hình ảnh về con người vùng đất Krông Ana hiền hòa, thân thiện, mến khách trong mắt du khách thập phương”, ông Giám nói.