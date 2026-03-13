Người dân Phan Thiết lại trúng 'trọn gói' xổ số kiến thiết 13/03/2026 18:30

(PLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lần thứ tư người dân Phan Thiết trúng “trọn gói” xổ số kiến thiết hàng chục tỉ đồng.

Tối 13-3, anh T.V.H, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, cho biết người dân Phan Thiết đã trúng số “trọn gói” vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương (TP.HCM), ký hiệu 03K11 mở ngày 13-3 với dãy số 335488.

Rất nhiều người trúng giải an ủi, khuyến khích đã đến đổi thưởng.

Theo anh H, hầu hết người dân trúng số đợt này đều ở Mũi Né; Phan Thiết và khu vực Phú Long (Hàm Thuận Bắc cũ) và một lần nữa trúng số “trọn gói”.

Cụ thể, họ trúng tổng cộng có 14 vé đặc biệt mỗi vé 2 tỉ đồng. 126 tờ an ủi chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, mỗi vé 50 triệu đồng. 630 tờ khuyến khích, những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào - trừ hàng trăm ngàn, so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Chỉ trong tối 13-3, người dân Phan Thiết đã trúng vé số tổng cộng hơn 38 tỉ đồng, chưa tính thuế.

Đáng chú ý, cách nay 8 ngày, người dân khu vực Phan Thiết cũng trúng “trọn gói” vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận.

Như vậy, chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lần thứ tư người dân khu vực Phan Thiết, khu vực Bình Thuận cũ trúng “trọn gói” vé số kiến thiết.

Trong năm 2025, người dân khu vực Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng, cũng có ít nhất 10 lần trúng “trọn gói” vé số của các Công ty XSKT Bình Thuận, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, TP.HCM…

Theo anh H, đến 18 giờ chiều nay, đại lý của anh đã đổi khá nhiều vé trúng an ủi, khuyến khích nhưng chưa thấy những người trúng giải đặc biệt ở Phan Thiết đến đổi thưởng.