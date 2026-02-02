2 ngày, người dân Lâm Đồng 2 lần trúng 'trọn gói' xổ số kiến thiết hơn 76 tỉ đồng 02/02/2026 20:20

(PLO)- Chỉ trong hai ngày, người dân khu vực Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng hai lần trúng “trọn gói” xổ số kiến thiết.

Tối 2-2, anh TVH, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận người dân Phan Thiết đã trúng số “trọn gói” vé số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Đồng Tháp, ký hiệu V05, mở ngày 2-2.

Đến tối 2-2, đại lý Kế Đáo đã đổi nhiều vé trúng giải đặc biệt và an ủi.

Cụ thể dãy số trúng giải đặc biệt là 171345, mỗi vé 2 tỉ đồng, tổng cộng có 14 vé. 126 tờ an ủi chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, mỗi vé 50 triệu đồng. 630 tờ khuyến khích, những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào - trừ hàng trăm ngàn, so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Chỉ trong tối 2-2, người dân Phan Thiết đã trúng vé số tổng cộng hơn 38 tỉ đồng, chưa tính thuế.

Theo anh H, đến tối 2-2, đại lý của anh đã đổi rất nhiều giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích. Lần này giải đặc biệt, không có người trúng nhiều tờ mà chia ra có nhiều người trúng nhưng đều là ở Phan Thiết.

2 vé trúng giải an ủi.

Trước đó hai ngày, chiều 31-1, người dân xã Liên Hương, khu vực Bình Thuận cũng trúng “trọn gói” vé số của Công ty XSKT Bình Thuận với dãy số trúng giải đặc biệt 902776 cùng 126 tờ an ủi, 630 tờ khuyến khích.

Trong năm 2025, người dân khu vực Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng, có ít nhất 10 lần trúng “trọn gói” xổ số kiến thiết của các Công ty XSKT Bình Thuận, Sóc Trăng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, TP.HCM…Trong đó, trong những ngày giáp Tết năm 2025, vé số trúng thưởng do Công ty XSKT tỉnh Bình Phước phát hành ngày 25-1-2025 có ký hiệu 1K4-N25, với dãy số trúng giải đặc biệt 802537.

Và hôm nay, chỉ mới bước qua năm 2026 hơn một tháng, người dân khu vực Bình Thuận đã hai lần trúng “trọn gói” chỉ trong hai ngày.