Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội dịp 50 năm Lực lượng TNXP TP.HCM 12/03/2026 20:15

(PLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Lực lượng TNXP TP.HCM triển khai nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cựu TNXP, gia đình chính sách và hỗ trợ nhà ở cho hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 12-3, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM tổ chức chương trình trao quà cho cựu TNXP và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TP.HCM (28-3-1976 – 28-3-2026).

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 250 phần quà cho cựu TNXP và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước và xã Bình Khánh (TP.HCM).

Dịp này, Lực lượng TNXP TP.HCM cũng ủng hộ xây dựng công trình “đường cờ Tổ quốc” tại ấp Tắc Ráng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và tạo mỹ quan tại địa phương.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình nghĩa tình đồng đội hướng tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của Lực lượng TNXP TP.HCM.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết các hoạt động nghĩa tình đồng đội tổ chức ngày 11-3, Lực lượng TNXP TP.HCM cho biết đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho cựu TNXP và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước trao quà đến cựu Lực lượng TNXP TP.HCM. Ảnh: BTC

Cụ thể, lực lượng đã phối hợp với Hội Cựu TNXP TP.HCM hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho 64 trường hợp thân nhân liệt sĩ TNXP hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam và khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán, lực lượng đã thăm hỏi, tặng quà cho 127 gia đình chính sách TNXP, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như trao phương tiện sinh kế, sổ tiết kiệm, hỗ trợ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Lực lượng TNXP TP.HCM cũng hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà cho các trường hợp khó khăn, gồm một nhà tình thương tại TP.HCM, hai nhà đại đoàn kết tại tỉnh Cà Mau và một công trình “nhà nhân ái” cho cựu TNXP tỉnh Long An.

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM, cho biết các hoạt động nghĩa tình đồng đội là truyền thống được Lực lượng TNXP TP.HCM duy trì nhiều năm qua nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ TNXP.

Theo ông Phước, những phần quà, sổ tiết kiệm hay phương tiện sinh kế được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của tập thể lực lượng đối với cựu TNXP, viên chức, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội đang được đơn vị quản lý.

“Dù nguồn lực còn hạn chế và chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả các đối tượng, nhưng với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, Lực lượng TNXP TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực để chăm lo ngày càng tốt hơn cho các cô chú cựu TNXP và các đối tượng khó khăn” - ông Phước nhấn mạnh.

Lực lượng TNXP TPHCM trao quà đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Được biết, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nghĩa tình đồng đội và chương trình xã hội trong dịp kỷ niệm 50 năm của lực lượng là 971,85 triệu đồng.

Một trong những cựu TNXP được hỗ trợ sửa chữa nhà nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TP.HCM là ông Chung Cường Sanh.

Ông Sanh cho biết trước đây căn nhà nhỏ là nơi sinh sống của hơn 10 thành viên trong gia đình. Sau nhiều năm sử dụng, công trình xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt.

Từ nguồn vận động của Lực lượng TNXP TP.HCM và các tổ chức, căn nhà đã được sửa chữa, cải tạo lại. Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, công trình hoàn thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Ông Sanh phấn khởi trước căn nhà đã được sửa chữa. Ảnh: HẢI NHI

“Tôi thực sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Lực lượng TNXP TP.HCM. Căn nhà mới này là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi” - ông Sanh chia sẻ.

Ông Sanh tham gia Lực lượng TNXP TP.HCM từ tháng 6-1976. Trong hơn ba năm sau đó, ông cùng đồng đội tham gia khai hoang, phục hóa ở nhiều địa bàn. Sau này, ông tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

“Trên nước bạn, chúng tôi cùng bộ đội công binh bảo vệ các tuyến đường, ngăn chặn việc gài mìn, phá cầu, phá đường” - ông nhớ lại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về địa phương xây dựng cuộc sống gia đình. Dù còn nhiều khó khăn, theo ông Sanh, tình đồng đội TNXP vẫn luôn gắn bó và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần.