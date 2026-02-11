Viện trưởng VKSND TP.HCM trao quà Tết tại phường Tân Thuận 11/02/2026 17:45

(PLO)- Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông, việc trao các phần quà đã thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước...

Ngày 11-2, đoàn đại biểu VKSND TP.HCM do Viện trưởng Lê Văn Đông làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng UBND phường Tân Thuận, TP.HCM, chúc Tết và tặng 49 phần quà Tết cho người có công với cách mạng và trẻ em trên địa bàn phường.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông bày tỏ sự xúc động khi trao tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và trẻ em tại địa phương.

Theo ông Lê Văn Đông, trải qua các cuộc kháng chiến để thống nhất đất nước, chúng ta đều phải biết ơn công lao to lớn không gì so sánh được của các thế hệ cha ông đi trước, trong đó có các gia đình có công với cách mạng.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: SONG MAI

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và TP.HCM về chăm lo người có công với cách mạng và các gia đình chính sách, VKSND TP.HCM đã trao tặng những phần quà ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh và đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.

Viện trưởng Lê Văn Đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong thời gian qua. Ông mong muốn thời gian tới sẽ nhận được sự chia sẻ, đồng hành, động viên và cả sự kiểm tra, giám sát để ngành kiểm sát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết 205/2025 về bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế trong xã hội, VKSND TP.HCM sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời cam kết luôn lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đại diện phường Tân Thuận đã gửi lời cảm ơn VKSND TP.HCM đã đến tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và trẻ em trên địa bàn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, sự đồng hành của các cơ quan, đặc biệt là VKSND TP.HCM là nguồn động viên để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Viện trưởng VKSND TP.HCM đã trao quà cho các ông, bà là người có công với cách mạng. Ảnh: SONG MAI

VKSND TP.HCM đã trao các phần quà cho các ông, bà là người có công với cách mạng. Ảnh: SONG MAI

Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND TP.HCM trao quà cho các trẻ em ở địa phương. Ảnh: SONG MAI

Ngoài trao quà cho người có công với cách mạng, VKSND TP.HCM còn trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Thuận. Ảnh: SONG MAI

VKSND TP.HCM thăm và chúc tết tại phường Tân Thuận, TP.HCM Đoàn đại biểu VKSND TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền và người dân phường Tân Thuận, TP.HCM nhân dịp năm mới. Tại buổi gặp mặt, Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương phường Tân Thuận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo tốt đời sống nhân dân, hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ trong năm công tác mới. VKSND TP.HCM thăm và chúc tết tại phường Tân Thuận, TP.HCM. Ảnh: SONG MAI Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận, TP.HCM, đã gửi lời cảm ơn đến VKSND TP.HCM đã quan tâm đến thăm, chúc Tết. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để phường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.