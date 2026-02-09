Viện trưởng VKSND TP.HCM tặng quà Tết tại Trường chuyên biệt Cần Thạnh

Ngày 9-2, Đoàn đại biểu VKSND TP.HCM do ông Lê Văn Đông, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026 tại xã Cần Giờ, phường Khánh Hội và trao quà cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông đã cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên và tặng 22 quà cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tại Trường chuyên biệt Cần Thạnh thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM. Đây là những người đang tận tụy ngày đêm chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị khiếm khuyết.
Đoàn đã trao tặng 65 phần quà đến các em học sinh với mong muốn góp thêm niềm vui, giúp các em đón một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy hơn.
Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Đông chia sẻ rằng trước thềm năm mới, những phần quà này sẽ phần nào hỗ trợ các em học sinh và nhà trường có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền.
Cô Trần Thị Lệ Thu, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Cần Thạnh bày tỏ niềm xúc động khi nhận những phần quà từ VKSND TP.HCM.
Cô Thu cho biết trường hiện đang nuôi dạy hoàn toàn miễn phí cho 64 học sinh có độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi, bị khiếm khuyết. Thông qua các nhà hảo tâm, các em sẽ được lo kinh phí từ bữa ăn, sách vở, và các phí sinh hoạt khác.
Cũng trong ngày 9-2, đoàn đại biểu VKSND TP.HCM cũng đến thăm, chúc Tết và trao 355 phần quà gồm tiền mặt, quà Tết tại phường Khánh Hội.
Những phần quà này được dành tặng cho các cháu mồ côi; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người lao động và hộ cận nghèo; lực lượng an ninh cơ sở; lực lượng dân quân tự vệ; đại diện lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và chi hội Công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khánh Hội.
Chúc Tết tại xã Cần Giờ và phường Khánh Hội
Cùng ngày, Đoàn đại biểu VKSND TP.HCM do ông Lê Văn Đông, Viện trưởng, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết tại xã Cần Giờ và UBND phường Khánh Hội, TP.HCM.
Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Đông đã gửi lời chúc mừng năm mới đến đại diện lãnh đạo và nhân dân xã Cần Giờ và phường Khánh Hội.
Ông Lê Văn Đông bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo tốt đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trong năm mới.
Đại diện lãnh đạo tại hai địa phương đã gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, đồng hành của VKSND TP.HCM trong các hoạt động an sinh xã hội đối với những hoàn khó khăn trên địa bàn.