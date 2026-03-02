TAND TP Đà Nẵng thí điểm tiếp nhận đơn kiện không phụ thuộc địa giới hành chính 02/03/2026 19:43

(PLO)- TAND TP Đà Nẵng thí điểm số hóa hồ sơ vụ án, tiếp nhận thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới hành chính.

Chiều 2-3, TAND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai thí điểm số hóa hồ sơ vụ án, vụ việc ngay từ khi tiếp nhận, thụ lý; thí điểm thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới hành chính.

Khu vực số hóa hồ sơ tại TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Theo TAND TP Đà Nẵng, việc thí điểm thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới hành chính nhằm chuẩn bị triển khai đề án chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử tại TAND hai cấp TP Đà Nẵng.

Theo đó, toàn bộ hồ sơ vụ án hình sự, dân sự, hành chính được tòa án tiếp nhận trong quá trình tố tụng sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Hồ sơ vụ việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án lưu trữ tại hệ thống máy chủ của TAND TP Đà Nẵng và TAND khu vực 1 – Đà Nẵng.

Hiện nay, mỗi tòa án đều thực hiện hoạt động hành chính tư pháp theo thẩm quyền xét xử. Khi khởi kiện hoặc tham gia tố tụng một vụ án, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ đúng tại tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết.

Khi thí điểm, việc khởi kiện, tham gia tố tụng trong mọi giai đoạn tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ cho tòa án bất kỳ – nơi mà họ thấy gần nhất, thuận lợi nhất.

Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn người nộp thực hiện các quyền, nghĩa vụ và chuyển ngay đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ đó đến tòa án có thẩm quyền để xem xét thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Theo ông Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND TP Đà Nẵng, chuyển đổi số trong hoạt động tòa án không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý, phương thức điều hành và cách thức phục vụ nhân dân. Dữ liệu số hóa được lưu trữ, sử dụng song song với hồ sơ giấy, bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo mật.

“Ngành tòa án địa phương xác định đây là nền tảng quan trọng để hình thành hồ sơ vụ án điện tử, giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động xét xử”- ông Công nói.

Theo Chánh án TAND TP Đà Nẵng, mô hình này không làm thay đổi thẩm quyền xét xử nhưng thay đổi căn bản phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ nhân dân.

Ông Công yêu cầu cán bộ, công chức toàn hệ thống nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ chuẩn mực trong phục vụ nhân dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Ông Nguyễn Biên Thùy, Phó Chánh án TAND Tối cao, đánh giá cao TAND TP Đà Nẵng trong việc tiên phong triển khai các mô hình cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Biên Thùy, Phó Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: TN

Theo ông Nguyễn Biên Thùy, việc thí điểm phi địa giới hành chính phù hợp với xu thế sáp nhập, có ý nghĩa quan trọng. TAND Tối cao khuyến khích thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân.

Ông Thùy nhìn nhận thực tiễn việc thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ có cán bộ nhận thức khác về điều kiện thụ lý. Phó Chánh án TAND Tối cao yêu cầu TAND TP Đà Nẵng phải giải quyết, tạo sự đồng nhất về nhận thức, vượt qua rào cản để việc thực hiện ý nghĩa.

Cùng với đó, ông nhấn mạnh việc số hóa hồ sơ cũng rất quan trọng, ý nghĩa, tạo sự minh bạch hoạt động của ngành tòa án trên môi trường số, để người dân nắm tiến độ. “Làm sao để phục vụ người dân, để người dân hiểu và thao tác dễ dàng, có như vậy thì chúng ta mới hướng đến người dân”- ông Thùy nhấn mạnh.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hoan nghênh TAND TP quyết tâm thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ, tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính. “TP cam kết sẽ đồng hành với TAND TP Đà Nẵng trong những bước đường tiếp theo, cùng làm với ngành tòa án”- ông Bửu nói.