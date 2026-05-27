Nhìn lại vụ án cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trước giờ tuyên án 27/05/2026 05:15

(PLO)- Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận sai phạm, trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh, tính chất mức độ hành vi và mong HĐXX khoan hồng cho tất cả bị cáo trong vụ án.

Chiều nay, 27-5, HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Phiên tòa được mở từ ngày 20-5; đến cuối giờ sáng ngày 22-5, HĐXX bắt đầu nghị án.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (hàng trên cùng) tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Trong suốt quá trình xét xử, cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi sai phạm và nói lời xin lỗi, bày tỏ sự hối hận vì những sai phạm dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước tại hai dự án.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Tiến bị bắt tạm giam từ ngày 16-7-2025 và được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng bảo lĩnh từ ngày 13-2-2026.

Trong lời nói sau cùng, cựu bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng đây là bài học đau xót và sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt là quản lý nguồn vốn Nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm. Cựu bộ trưởng cảm thấy phần nào được an ủi khi hai bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân.

“Đây là niềm vui của chúng tôi và cũng là niềm an ủi về ước mơ xây dựng những bệnh viện mang tầm quốc tế để người dân được sử dụng” - bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày trước tòa.

Cựu bộ trưởng cũng đề nghị HĐXX xem xét vận dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả bị cáo trong vụ án, đặc biệt là những bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo quan điểm luận tội của VKS, để quản lý, triển khai thực hiện hai dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt cho Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: HOÀNG HUY

Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm để rồi có hành vi sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài và lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc.

Bị cáo Tiến tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị y tế nên có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

Với vai trò bộ trưởng, bị cáo Tiến không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm) bị xét xử tội nhận hối lộ và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Thắng thừa nhận có nhận tiền từ các nhà thầu để giải quyết một số vấn đề “nhưng bị cáo không nhận tiền cho riêng cá nhân bị cáo, cũng không hề yêu cầu các nhà thầu đưa tiền". Đại diện VKS xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Thắng đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư dự án trong thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 9-2017, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện hai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật. Quá trình triển khai thực hiện hai dự án, bị cáo Thắng đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc; đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định, dẫn đến sai phạm, dự án bị đình trệ, kéo dài, gây hậu quả thất thoát, lãng phí 803 tỉ đồng.

Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án…

Trong đó, cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp số tiền hưởng lợi và khắc phục một phần hậu quả vụ án. Tổng số tiền bà Tiến đã nộp là 24,5 tỉ đồng. VKS ghi nhận bà Tiến là bị cáo tích cực nhất và nộp số tiền khắc phục nhiều nhất so với các bị cáo còn lại.

Trong quá trình điều tra, bà Tiến tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác được tặng thưởng nhiều danh hiệu, Huân chương, Bằng khen, Giấy khen…, gia đình có công với cách mạng, Bộ Y tế có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt; có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa tiền án tiền sự…

Trước đó, trong phần xét hỏi, bà Tiến trình bày rằng đây là hai dự án trọng điểm, khối lượng công việc rất lớn, thời gian thực hiện dự án ngắn, áp lực kéo dài đã dẫn đến những thiếu sót trong quản lý.

Cựu bộ trưởng khai mình là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chung trong quản lý điều hành, lãnh đạo, kiểm tra giám sát. Đối với việc hai dự án bị đình trệ, bà Tiến thừa nhận bản thân đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra giám sát sát sao để phát hiện sớm sai phạm.

“Tôi thấy trách nhiệm của bản thân rất to lớn khi công trình bị kéo dài, người dân không được sử dụng, tôi rất day dứt kể cả khi đã nghỉ hưu”- bà Tiến nói.