Bị án Đinh Trường Chinh tiếp tục bị truy tố 25/05/2026 12:19

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP HDTC), Đinh Chí Minh (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP HDTC) - cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Các bị can Đinh Ngọc Thiên Hương (chị ruột bị can Chinh, hiện đang bỏ trốn), Võ Bửu (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, môi giới), Nguyễn Thị Hồng Mai (cựu nhân viên Công ty Cổ phần HDTC) - cùng bị truy tố về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, đây là vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản do bị can Đinh Trường Chinh và các đồng phạm cố ý thực hiện.

Bị can Đinh Trường Chinh. Ảnh: TRẦN MINH

Lợi dụng việc nắm cổ phần chi phối (70%), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP HDTC, bị can Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không bàn giao, chỉ đạo bị can Đinh Chí Minh mang ra chuyển nhượng cho các khách hàng khác đối với các nền đất mà Công ty TNHH MTV HDTC đã ký chuyển nhượng cho 4 khách hàng, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã nộp về công ty là 199 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Đinh Trường Chinh đã chỉ đạo các bị can Đinh Ngọc Thiên Hương, Đinh Chí Minh, Võ Bửu, Nguyễn Thị Hồng Mai (soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng) thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất của Công ty HDTC cho các khách hàng nhưng kê khai giá trị thu về cho công ty thấp hơn giá thực tế bán, qua đó, chiếm đoạt tổng số tiền chênh lệch hơn 141 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng xác định bị can Đinh Chí Minh dù biết rõ các nền đất đã được ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng trước cổ phần hóa và chưa được giải quyết hợp pháp, nhưng thực hiện theo chỉ đạo của bị can Chinh để thỏa thuận giá bán với môi giới, khách hàng mới; chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ chuyển nhượng; ký duyệt các thủ tục bàn giao nền đất để hoàn tất việc chuyển nhượng cho người khác...

Bị can Đinh Chí Minh trực tiếp tham gia thỏa thuận giá bán thực tế; nhận, quản lý và chuyển giao tiền chênh lệch ngoài sổ sách theo chỉ đạo của bị can Chinh, giúp sức cho Chinh chiếm đoạt 199 tỉ đồng từ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt hơn 141 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, hồi tháng 9-2025, trong sai phạm thâu tóm 4 khu đất vàng để bán và hưởng lợi 970 tỉ đồng, bị cáo Đinh Trường Chinh bị TAND TP.HCM xử phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến đầu năm 2026, bị cáo Đinh Trường Chinh kháng cáo và được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm nhẹ hình phạt còn 11 năm tù.