Bị cáo Đinh Trường Chinh bị buộc nộp lại 970 tỉ đồng sau khi thâu tóm 4 khu đất vàng 25/09/2025 10:05

(PLO)- HĐXX nhận định bị cáo Đinh Trường Chinh đã chuyển nhượng 4 khu đất vàng của nhà nước nhưng không thông qua đấu giá, gây thiệt hại 970 tỉ đồng.

Ngày 25-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II) 9 năm 6 tháng tù; Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HTDC) 13 năm tù và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) 6 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX buộc bị cáo Đinh Trường Chinh nộp 970 tỉ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

HĐXX tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II). Ảnh: TRẦN MINH

Gây thiệt hại nhà nước 970 tỉ đồng

Theo HĐXX, cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo không oan sai. Hành vi của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước nên phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. Khi lượng hình, HĐXX đã xem xét đến vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo.

Bị cáo Đinh Trường Chinh đã có hành vi chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của nhà nước số tiền 970 tỉ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Chinh đã chuyển biến nhận thức, thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố; có nhiều bằng khen, thành tích khi công tác, gia đình có công với cách mạng...

Bị cáo Đinh Trường Chinh. Ảnh: TRẦN MINH

Hai bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí với vai trò quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đã làm không đúng quy định khi chuyển nhượng các tài sản của nhà nước không thông qua đấu giá, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước 970 tỉ đồng.

HĐXX xét thấy, mức án của bị cáo Năng phải cao hơn bị cáo Trí. Các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong công tác...

Thâu tóm 4 khu đất vàng để hưởng chênh lệch

Đối với 4 khu nhà, đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP.HCM, ngày 23-8-2022, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi. Hiện khu đất được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố quản lý.

HĐXX xét thấy, hậu quả của vụ án coi như đã khắc phục, nhưng không loại trừ việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

Theo đó, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đủ căn cứ xác định, Công ty Vinafood II được mua chỉ định 4 khu đất trên để tự thực hiện dự án. Trong trường hợp Vinafood II không có khả năng thực hiện dự án, cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, bị cáo Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí đã cùng Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất của Nhà nước không thông qua đấu giá, là trái quy định của pháp luật.

Hai bên thống nhất góp vốn thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng (Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỉ đồng; Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỉ đồng).

3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Việc thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thông qua việc chuyển nhượng 570 tỉ đồng, sau đó chuyển 160 tỉ đồng thông qua việc Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Nội dung hợp đồng thể hiện Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân cam kết tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Nhưng chỉ sau 33 ngày, Chinh đã giao dịch bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng và nội dung hợp đồng không đề cập người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục thực hiện dự án.

Để che giấu việc bán 4 khu đất vàng trên thu lợi bất chính, bị cáo Chinh đã dùng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ, Quốc tịch Canada) làm trung gian trong việc chuyển nhượng 4 nhà, đất cho Công ty Mùa Đông.

Cụ thể, ngày 30-1-2016, bị cáo Chinh đại diện Công ty Việt Hân ký chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỉ đồng.

Đến ngày 2-2-2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng. Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán tiền vào tài khoản của bà Hồng, số tiền chênh lệch 891 tỉ đồng được rút tiền mặt và nộp lại cho bị cáo Chinh.

Thiệt hại trong vụ án được xác định, sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ 4 cơ sở nhà, đất, bị cáo Chinh đã chuyển nhượng lại 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng (như vậy, 100% vốn góp sẽ tương ứng là 1.700 tỉ đồng) thông qua trung gian bà Hồng.

Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỉ đồng, bà Hồng chuyển nhượng lại 99% vốn góp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng.

Bị cáo Chinh đã hưởng lợi chênh lệch 970 tỉ đồng, được tính như sau: 1.683 tỉ đồng [99% giá trị khu đất Công ty Việt Hân chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông] + 17 tỉ đồng [tương ứng 1% giá trị khu đất còn lại] - 730 tỉ đồng là tiền Công ty Việt Hân đã thanh toán cho Vinafood II.