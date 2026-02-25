Mở rộng cấp số định danh cho trẻ sinh ở nước ngoài 25/02/2026 06:46

(PLO)- Nghị định mới bổ sung cơ chế xác lập số định danh cá nhân cho trường hợp khai sinh ở nước ngoài, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Chính phủ ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Đáng chú ý, nghị định mở rộng phạm vi xác lập số định danh cá nhân ngay từ khâu đăng ký khai sinh, bao gồm cả trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Bên cạnh đó, quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối tiếp nhận và mở rộng thêm trường hợp được thực hiện online khi thay đổi địa giới hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý.

Nghị định 58/2026 bổ sung cơ chế xác lập số định danh cá nhân cho trường hợp khai sinh ở nước ngoài.

Mở rộng cấp số định danh

Nghị định 58/2026 đã sửa đổi, bổ sung quy định về xác lập số định danh cá nhân theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và làm rõ quy trình phối hợp, thay đổi đáng kể so với Nghị định 70/2024.

Điểm mới quan trọng đầu tiên là mở rộng đối tượng được xác lập số định danh cá nhân ngay từ khâu đăng ký khai sinh. Nếu quy định hiện nay chủ yếu áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh trong nước, thì nghị định mới bổ sung rõ trường hợp “ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”.

Như vậy, trẻ em sinh ở nước ngoài nhưng được ghi nhận vào sổ hộ tịch tại Việt Nam cũng thuộc diện được chuyển dữ liệu để xác lập số định danh cá nhân, bảo đảm đồng bộ thông tin từ sớm.

Về thành phần thông tin thu thập để xác lập số định danh cá nhân, nội dung cơ bản được giữ nguyên như họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch và thông tin cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

Tuy nhiên, nghị định mới nhấn mạnh rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch và cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong việc chuyển dữ liệu thông qua kết nối, chia sẻ, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thể hiện yêu cầu chặt chẽ hơn về liên thông dữ liệu.

Tinh gọn thủ tục cấp thẻ căn cước online

Nghị định 58/2026 cũng sửa đổi khoản 2 Điều 21 về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến, với một số điểm mới đáng chú ý so với Nghị định 70/2024.

Đầu tiên là về nền tảng thực hiện, nếu hiện nay cho phép thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Ứng dụng định danh quốc gia, thì quy định mới chỉ còn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Nghị định mới bổ sung thêm một trường hợp được thực hiện theo thủ tục cấp lại trực tuyến, đó là khi cấp đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính. Hiện hành, quy định chỉ đề cập trường hợp mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được. Việc bổ sung tình huống thay đổi địa giới hành chính giúp bao quát thực tiễn khi có sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính, tránh phát sinh thủ tục phức tạp cho người dân.

Về kỹ thuật quy định, nghị định mới có điều chỉnh câu chữ theo hướng rõ hơn khi tách riêng trường hợp quy định tại điểm b khỏi quy trình chung ở điểm a.

Cụ thể, ở điểm a có bổ sung cụm từ “trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này”, qua đó phân định rõ nhóm hồ sơ phải chuyển trực tiếp để xem xét cấp lại theo khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước.

Đối với trường hợp người đại diện hợp pháp làm thủ tục cho người dưới 6 tuổi, nội dung cơ bản được giữ nguyên, nhưng quy định mới tiếp tục khẳng định cơ chế xác nhận thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi chuyển hồ sơ, thể hiện sự nhất quán trong yêu cầu đối soát dữ liệu điện tử.