2 cựu cán bộ đoàn lãnh án vì bán giấy công tác xã hội khống cho hơn 70 sinh viên 17/03/2026 12:43

(PLO)- Hai bị cáo Võ Đông Hồ và Nguyễn Thanh Duy đã cấp giấy công tác xã hội khống để bán cho sinh viên.

Ngày 17-3, TAND khu vực 10 - TP.HCM xét xử sơ thẩm 3 bị cáo bán giấy công tác xã hội khống cho sinh viên.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Duy (cựu bí thư đoàn phường 1, quận 3 cũ) 13 năm tù và Nguyễn Phương Thắng (lao động tự do, cùng ngụ TP.HCM) 12 năm 6 tháng tù, cùng về tội giả mạo trong công tác.

HĐXX sơ thẩm vụ 3 bị cáo bán giấy công tác xã hội khống cho sinh viên. Ảnh: SONG MAI

Trình bày tại phần xét hỏi, 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Võ Đông Hồ và Nguyễn Thanh Duy cho rằng, việc cấp giấy công tác xã hội (CTXH) khống xuất phát từ việc muốn giúp đỡ sinh viên.

Trong đó, bị cáo Võ Đông Hồ trình bày, ban đầu nhận thức pháp luật còn hạn chế nên không biết hành vi của mình là sai, cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra.

Bị cáo Hồ khai thêm, việc cấp giấy CTXH khống do lúc đó ngay dịch COVID-19 rất nhiều việc và không nhớ rõ thời gian các sinh viên này đến tham gia CTXH.

Bị cáo này trình bày thêm, việc cấp giấy này để giúp đỡ các sinh viên có thể đủ điều kiện tốt nghiệp. Vì có nhiều trường hợp sinh viên đến năn nỉ do phải nghỉ làm để đi tham gia CTXH, một số trường hợp còn đề nghị nhờ người đi thay...

﻿ ﻿ Từ trái sang: Bị cáo Võ Đông Hồ, Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phương Thắng. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (gọi tắt: Trường STU) có quy định, để đủ điều điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, CTXH trong toàn khóa học đối với hệ Đại học là 15 ngày và hệ Cao đẳng là 10 ngày.

Tháng 3-2022, qua rà soát Trường STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia ngày CTXH có dấu hiệu bất thường nên đã có công văn gửi Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Võ Đông Hồ trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5 đã được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Thông qua bị cáo Nguyễn Phương Thắng (bạn học của Hồ, làm nghề bán nước trước cổng Trường STU), bị cáo cáo Hồ đã làm giấy CTXH khống (giả về nội dung) để đưa cho Thắng bán cho sinh viên thu lợi bất chính.

Hồ làm 1 bộ giấy CTXH khống (khoảng 6-7 tờ giấy CTXH tương đương 15 ngày CTXH) đưa cho Thắng bán với giá 200.000 đồng/bộ, số tiền chênh lệch còn lại khi Thắng bán được giá cao hơn thì Thắng hưởng.

Bị cáo Hồ trực tiếp soạn thảo nội dung thực hiện ngày CTXH, ký tên, đóng dấu mộc tròn của Đoàn phường nhưng để trống phần tên người thực hiện ngày CTXH; mục Khoa, Lớp và Mã số sinh viên rồi đưa những giấy trên cho Thắng bán lại.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2020 đến tháng 10-2021, Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống (giả về nội dung) bán cho 63 sinh viên Trường STU, thu lợi tổng số tiền 14,3 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường 1, quận 3, Nguyễn Thanh Duy được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Quá trình điều tra xác định, Duy đã cấp giấy CTXH khống (giả về nội dung) cho 9 sinh viên Trường STU, trong đó bán cho 4 sinh viên thu lợi tổng số tiền 1,6 triệu đồng.