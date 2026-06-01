108 phạm nhân tại Trại giam Kênh 7 được đặc xá 01/06/2026 14:07

(PLO)- Lễ công bố Quyết định đặc xá là nguồn động viên lớn đối với các phạm nhân đang tiếp tục chấp hành án, giúp họ thêm niềm tin, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.

Sáng 1-6, Trại giam Kênh 7 (Cục C10, Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân.

Đại tá Tạ Đức Hoan, Giám thị Trại giam Kênh 7 phát biểu tại Lễ công bố Quyết định đặc xá. Ảnh: VĂN VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tạ Đức Hoan, Giám thị Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, qua đó thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc và mở ra cơ hội để người lầm lỗi hoàn lương.

Đại tá Tạ Đức Hoan đề nghị các phạm nhân được đặc xá sau khi trở về địa phương phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực lao động, ổn định cuộc sống và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, cho xã hội.

“Các phạm nhân còn lại tiếp tục yên tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Đồng thời xem những trường hợp được đặc xá là tấm gương để phấn đấu vươn lên” - Giám thị Trại giam Kênh 7 động viên các phạm nhân còn đang chấp hành án.

Đại diện phạm nhân được đặc xá, ông TVT (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước và Ban Giám thị Trại giam Kênh 7. Ông T cam kết sau khi trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, không tái phạm, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và TAND tỉnh An Giang trao Quyết định đặc xá của Chủ Tịch nước cho phạm nhân. Ảnh: VĂN VŨ

Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 tại Trại giam Kênh 7 không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho 108 phạm nhân mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, qua đó khẳng định hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và mục tiêu hướng thiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, Trại giam Kênh 7 luôn xác định công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống; tổ chức lao động, dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống. Đồng thời quan tâm tư vấn, động viên, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, nhận thức rõ sai phạm và có hướng phấn đấu đúng đắn.

Thông qua các buổi học tập pháp luật, sinh hoạt tổ, đội, phong trào thi đua chấp hành án và quá trình lao động cải tạo,nhiều phạm nhân đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với gia đình, xã hội. Công tác giáo dục, cải tạo tại Trại giam Kênh 7 được thực hiện nghiêm minh nhưng nhân văn, hướng đến mục tiêu giúp người chấp hành án sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.