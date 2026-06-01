Một luật sư được giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật, đã khôi phục tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 01/06/2026 09:13

(PLO)- Sau khi khiếu nại, luật sư Đỗ Hữu Chiến được Liên đoàn Luật sư Việt Nam giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật; áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên 12 tháng thay vì xóa tên.

Vừa qua, ngày 19-12-2025, Đoàn Luật sư TP.HCM đã có thông báo về việc hết thời hạn tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư với Luật sư Đỗ Hữu Chiến (sinh ngày 26-2-1970, Chứng chỉ hành nghề luật sư số 11932/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 1-10-2015, Thẻ luật sư số 10415/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 1-2-2016).

Trước đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Hữu Chiến đối với quyết định kỷ luật ngày 2-8-2024 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Liên quan đến thỏa thuận giữ tiền của khách hàng, theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, việc bà T (khách hàng) và Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến thỏa thuận, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giao nhận khoản tiền 1,4 tỉ đồng là thoả thuận tự nguyện, ghi nhận bằng văn bản. Thoả thuận này không trái pháp luật, không vi phạm điều cấm nên không phải hành vi lừa dối khách hàng, không vi phạm điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư như Đoàn Luật sư TP.HCM đã xử lý.

Từ đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam chấp nhận một phần đơn khiếu nại của Luật sư Chiến; sửa quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật; áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư 12 tháng đối với ông Chiến (thay vì hình thức xóa tên). Thời hạn áp dụng kỷ luật được được tính kể từ ngày 2-8-2024 (ngày ban hành quyết định kỷ luật) đến hết ngày 1-8-2025. Hết thời hạn này, mặc nhiên ông Đỗ Hữu Chiến được khôi phục tư cách luật sư thành viên của Đoàn Luật sư TP.HCM.