Một luật sư bị tạm đình chỉ tư cách thành viên 12 tháng vì lừa dối khách hàng 18/11/2025 14:05

(PLO)- Theo quyết định kỷ luật, trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư KA đã không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, chiếm giữ tiền...

Mới đây, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với luật sư KA.

Hình minh họa.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM căn cứ khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50, áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 12 tháng đối với luật sư KA (sinh năm 1990).

Theo quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, luật sư KA đã có hành vi vi phạm kỷ luật sau: Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng là bà Q, luật sư KA đã không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; lừa dối nhằm chiếm giữ 280 triệu đồng của khách hàng.

Các hành vi này của luật sư KA đã vi phạm điểm d khoản 1 Điều 9 (sách nhiễu, lừa dối khách hàng - PV) và Điều 26 Luật Luật sư; vi phạm Quy tắc 9.1 (nhận, chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng - PV) và 10.5 (về ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý) Bộ quy tắc đạo đức, thuộc trường hợp tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 12 tháng theo khoản 2, 4 Điều 30 của Quy chế 50.

Luật sư KA có 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật, vì vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật đối với luật sư KA như nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (10-11). Luật sư KA có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.