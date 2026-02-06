Lời khai tại tòa của cựu cán bộ TP Đà Nẵng bị cáo buộc chiếm đoạt 5 lô đất của lãnh đạo 06/02/2026 10:46

(PLO)- Tại phiên tòa, bị cáo Võ Nhi - cựu công chức thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũ - cho rằng hồ sơ vụ án bị làm sai lệch nên kháng cáo kêu oan...

Ngày 6-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Võ Nhi (cựu công chức thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Trần Kim Tuyến (vợ bị cáo Nhi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo kháng cáo kêu oan

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng, tuyên phạt bị cáo Nhi 14 năm tù, Tuyến 3 năm tù, cùng về tội danh trên.

Bị cáo Võ Nhi và Trần Kim Tuyến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: MT

Tại phiên tòa hôm nay, chủ tọa nhắc lại nội dung vụ án. Các bị cáo xác nhận đúng nội dung bản án sơ thẩm và cho rằng mình bị oan nên kháng cáo.

Bị cáo Tuyến cho rằng thời điểm làm việc với điều tra viên đang bị trầm cảm nặng, tất cả bản cung đều do điều tra viên đọc cho ghi. Bị cáo phủ nhận tất cả các lời khai tại cơ quan điều tra, không đồng ý tình tiết giảm nhẹ.

Còn bị cáo Nhi kháng cáo vì cho rằng quá trình điều tra hồ sơ bị sai lệch và kêu oan. Nhi khẳng định cả 5 lô đất đều do tự bỏ tiền ra mua.

Đại diện bị hại trình bày không rõ lý do gì mà ông T nhờ người khác đứng tên và phỏng đoán việc nhờ bị cáo Nhi vì ông T từng cưu mang và là người nhà nên tin tưởng.

Trong phần xét hỏi các bị cáo, đại diện VKS cho rằng cả 5 sổ đỏ đều mất và nằm trong nhà bà Q là rất vô lý.

Luật sư bào chữa chỉ ra những mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh của bị cáo Nhi, đề nghị Nhi trình bày thủ tục mua các lô đất.

Bị cáo Nhi khẳng định thời điểm mua đủ điều kiện mua đất và làm thủ tục trình UBND TP Đà Nẵng, ông NBT lúc đó là Chủ tịch phê duyệt.

Đồng thời, Nhi phủ nhận file ghi âm giữa con gái ông T và bị cáo, cho rằng nội dung file này liên quan đến nội dung khác, không liên quan tới 5 lô đất. Bị cáo Nhi nói rằng đã đề nghị tòa sơ thẩm công khai file này nhưng không được chấp nhận.

Nội dung vụ án

Theo hồ sơ, năm 2002, ông NBT (nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) và vợ bà LTQ mua 3 lô đất tại dự án khai thác quỹ đất đường từ cầu sông Hàn ra biển do Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư.

Thời điểm này, ông T đang là lãnh đạo TP nên không muốn đứng tên tài sản, vì vậy, ông T nhờ thư ký tìm được người đứng tên giúp trên sổ đỏ là ông LNB.

Vợ chồng ông T giao 720 triệu đồng để ông B nộp tiền mua ba lô đất K11, K12, K13. Do ông Nhi có quan hệ họ hàng với ông T, được ông T giúp đỡ tạo công ăn, việc làm, có thời gian sống cùng nhà với gia đình ông T phụ giúp một số việc trong nhà nên được vợ chồng ông T tin tưởng.

Do vậy, ông T nói với ông B làm thủ tục và đã chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho ông Nhi đứng tên giùm. Ông Nhi mang giấy chứng nhận về giao cho vợ chồng ông T cất giữ.

Cũng trong năm 2002, vợ chồng ông T, bà Q mua 2 lô đất gồm: 1 lô tại dự án khu dân cư văn hoá bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung và 1 lô tại dự án nhóm nhà ở phía Tây đường Hồ Xuân Hương do Công ty sông Đà 19 làm chủ đầu tư. Gia đình ông T cũng nhờ ông Nhi cùng vợ đứng tên hai lô đất này.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Nhi giao lại toàn bộ giấy tờ liên quan cho vợ chồng ông T.

Sau khi ông T mất vào năm 2015, toàn bộ giấy tờ gốc của 5 lô đất này được cất tại nhà riêng, vợ con ông quản lý.

Khoảng năm 2016, gia đình bà Q có nhu cầu sử dụng các lô đất này nên yêu cầu ông Nhi làm thủ tục chuyển sang tên. Tuy nhiên, ông này lấy lý do trước đây có chăm sóc mẹ ruột ông T ốm nên yêu cầu gia đình bà Q phải cho hơn hai lô đất thì mới đồng ý làm thủ tục sang tên. Gia đình bà Q không đồng ý việc này.

Để chiếm đoạt các lô đất, năm 2016, vợ chồng Nhi làm hồ sơ báo mất sổ đỏ gửi Sở TN&MT cũ (nay là Sở NN&MT) đề nghị cấp lại. Sở này đã cấp lại giấy chứng nhận cho ông Nhi lô đất ở đường Lê Đình Lý. Sau đó ông này bán lô đất với giá 10 tỉ đồng và sử dụng hết.

Sở TN&MT cũ cũng cấp lại sổ đỏ cho bà Tuyến lô đất ở đường Hồ Xuân Hương. Theo yêu cầu của ông Nhi, bà Tuyến ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên với giá 5 tỉ đồng và ông Nhi tiêu xài hết.

Năm 2021, gia đình bà Q nghe thông tin ông Nhi và vợ tự ý làm thủ tục báo mất để được cấp sổ đỏ và bán hai lô đất trên nên đã đến gặp, yêu cầu làm thủ tục sang tên ba lô đất còn lại.

Tuy nhiên ông Nhi vẫn không chịu sang tên các lô đất trả lại cho vợ chồng ông T và bà Q.

Để chiếm đoạt ba lô đất, ông Nhi tiếp tục nộp hồ sơ báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Lúc này, bà Q phát hiện sự việc nên đã có đơn gửi các cơ quan chức năng vào cuộc. Theo cáo trạng, 5 thửa đất trên trị giá trên 57 tỉ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra...