Chiều 26-2, giá xăng dầu tăng rất mạnh, A95 vượt 20.000 đồng/lít 26/02/2026 14:44

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, xăng A95 đã tăng vượt 20.000 đồng/lít, tăng mạnh so với kỳ điều hành giá trước đó.

Chiều 26-2, Liên Bộ Công Thương -Tài chính điều hành giá xăng dầu như thường lệ.

Tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh, trái ngược với phiên điều hành giá ngày 4 Tết.

Cụ thể, từ 15 giờ hôm nay, xăng E5 tăng lên 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Xăng A95 tăng lên mức mức 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng tăng giá mạnh. Dầu diesel tăng lên 19.279 đồng/lít, tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 19.469 đồng/lít, tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Riêng dầu mazut 15.689 đồng/kg, giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết lý do giá xăng dầu trong nước tăng chủ yếu là do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới. Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu. Đó là chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn…

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).