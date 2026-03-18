Hơn 150 thương hiệu quy tụ tại triển lãm về thủy sản diễn ra ở TPHCM 18/03/2026 14:18

(PLO)- Lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại TP.HCM, VietShrimp và Aquaculture Vietnam quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, công nghệ và các nhà lãnh đạo ngành nuôi trồng thủy sản.

Với chủ đề “Thủy Sản Thông Minh - Cách mạng AI trong Nuôi trồng Thủy sản”, Triển lãm Quốc tế Công nghệ Ngành Tôm Việt Nam và Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Thủy sản phản ánh xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của ngành theo hướng số hóa, sản xuất dựa trên dữ liệu và ứng dụng các giải pháp nuôi trồng thông minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Kha Nhiên

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 18 đến 20-3.

Kỳ triển lãm năm nay quy tụ hơn 150 thương hiệu cùng trên 7.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu kỳ tổ chức có quy mô lớn nhất và mang tính quốc tế cao nhất từ trước đến nay.

Không gian triển lãm giới thiệu đa dạng các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ phục vụ cho sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản hiện đại, gồm các nhóm giải pháp chính:

Dinh dưỡng, Thức ăn và Phụ gia Chức năng: Các giải pháp về thức ăn thủy sản, nguyên liệu dinh dưỡng và phụ gia chức năng nhằm nâng cao hiệu quả chuyển hóa thức ăn, hỗ trợ tăng trưởng bền vững và tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi.

Công nghệ Tiên tiến và Giải pháp Nuôi trồng Thủy sản Thông minh: Bao gồm thiết bị, hệ thống tự động hóa, công nghệ giám sát môi trường, giải pháp nuôi trồng ứng dụng AI và các công nghệ xử lý nước góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.

Dịch vụ Hỗ trợ Sản xuất và Thương mại: Các dịch vụ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động và mở rộng thị trường như logistics, chứng nhận, kiểm định, dịch vụ số và các nền tảng hỗ trợ thương mại trong ngành thủy sản.

Ông Lê Viết Bình phát biểu tại khai mạc. Ảnh: KHA NHIÊN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Viết Bình, Phó chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu, nhu cầu kết nối công nghệ, chia sẻ tri thức và tăng cường hợp tác quốc tế ngày càng trở nên quan trọng. VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026 đóng vai trò là điểm hẹn chiến lược, nơi các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành có thể tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, mở rộng mạng lưới hợp tác và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu.

Chủ đề của triển lãm năm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với sự phát triển của ngành.

Sự phát triển của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, hệ thống giám sát môi trường tự động gắn với tự động hóa và các nền tảng quản lý trại nuôi tiên tiến đang mở ra những cơ hội quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro dịch bệnh và tối ưu hoá quản lý trong môi trường thủy sản.

Triển lãm sẽ được tổ chức luân phiên địa điểm giữa TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cách tiếp cận này giúp triển lãm vừa tăng cường kết nối với cộng đồng ngành trên phạm vi quốc tế, vừa duy trì sự gắn kết chặt chẽ với các vùng nuôi trọng điểm của Việt Nam, qua đó tạo cầu nối hiệu quả giữa đổi mới công nghệ toàn cầu và thực tiễn sản xuất trong nước.

Bên cạnh khu vực trưng bày, VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026 còn mang đến chương trình chia sẻ tri thức chuyên sâu với 50 phiên hội nghị và hội thảo kỹ thuật, quy tụ các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Ngoài ra, ban tổ chức cũng triển khai Chương trình hỗ trợ khách tham quan theo đoàn (Bus-in Programme), dành cho các hộ nuôi và nông dân từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến tham quan triển lãm.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Khách tham quan đang tìm hiểu các giải pháp kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm như bộ phát hiện vi khuẩn Salmonella, Ecoli O157: H7, C. botulinum.. Ảnh: KHA NHIÊN

Triển lãm thu hút các đoàn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Philippine, Ấn Độ và Campuchia... Ảnh: KHA NHIÊN