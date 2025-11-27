Khai mạc triển lãm công nghệ điện lực 27/11/2025 14:07

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN cho biết triển lãm Techshow là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ của Hội nghị Khoa học công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2025.

Hội nghị là diễn đàn để thảo luận, phân tích các vấn đề học thuật, khoa học công nghệ, còn Techshow là minh họa thực tiễn, sống động cho các nội dung đó.

Techshow 2025 là nơi trưng bày những sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, gắn liền với chủ đề chính của hội nghị là "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia" sẽ triển lãm những đột phá công nghệ mới nhất.

Các đại biểu tham quan gian hàng công nghệ điện lực.

Triển lãm có sự tham gia của 36 đơn vị trong nước và quốc tế cùng 52 gian hàng, mang đến một bức tranh về những đột phá công nghệ mới nhất và cũng là cơ hội để chúng ta tiếp cận trực tiếp với các giải pháp như hệ thống lưu trữ điện (BESS), các mô hình tuabin điện gió và đặc biệt là ứng dụng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình tương lai của ngành điện.

Sự kiện Techshow hôm nay không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, mà còn là diễn đàn để kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành Điện lực Việt Nam.