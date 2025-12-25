Sớm liên thông dữ liệu vi phạm giao thông giữa Cục Đăng kiểm và Cục CSGT 25/12/2025 14:55

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Cục Đăng kiểm chủ động làm việc với Cục CSGT để liên thông chia sẻ dữ liệu phương tiện vi phạm nhằm phục vụ công tác tra cứu, xác minh cảnh báo phương tiện được thuận lợi hơn.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại địa phương.

Sở Xây dựng TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đánh giá các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP. Ảnh: THY NHUNG

Sở Xây dựng cho hay, theo Nghị định 166/2024, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy được phân cấp về Sở GTVT địa phương quản lý (nay là Sở Xây dựng).

Vừa qua, Sở đã tiến hành kiểm tra đánh giá các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP. Quá trình kiểm tra, đa số các cơ sở đã nắm bắt rõ các quy định được nêu tại Nghị định 166 và chấp hành tương đối tốt. Sở Xây dựng đã đề nghị lãnh đạo các cơ sở đăng kiểm tiếp tục phổ biến đến đội ngũ nhân viên tại đơn vị mình về các quy định được nêu tại Nghị định 166.

Qua công tác kiểm tra, còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, hướng dẫn thêm một số nội dung.

Cụ thể, về điều kiện nhân lực đăng kiểm viên: Tại điểm c, khoản 1 Điều 6 Nghị định 166/2024 quy định “Có tối thiểu 1 lãnh đạo cơ sở đăng kiểm là đăng kiểm viên hạng II trở lên; Có tối thiểu 1 lãnh đạo bộ phận kiểm định là đăng kiểm viên hạng I; Có tối thiểu 2 đăng kiểm viên từ hạng II trở lên. Nhân sự quy định tại điểm a, điểm b khoản này được tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định và được tính là đăng kiểm viên theo quy định tại điểm này";

Như vậy, điều kiện nhân sự đăng kiểm viên của cơ sở đăng kiểm gồm có: 2 đăng kiểm viên, 1 lãnh đạo cơ sở đăng kiểm và 1 lãnh đạo bộ phận kiểm định cho 1 dây chuyền kiểm định hay đơn vị có nhiều dây chuyền kiểm định?.

Sở Xây dựng đề nghị Cục Đăng kiểm chủ động làm việc với Cục CSGT để liên thông chia sẻ dữ liệu phương tiện vi phạm hành chính. Ảnh: THY NHUNG

Về việc tổ chức thực hiện cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện: Tại điểm b, khoản 3 Điều 12 Nghị định 166/2024 quy định: “Sở GTVT thực hiện việc cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan tố tiến hành tố tụng tại địa phương; Cơ sở đăng kiểm thực hiện cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện đối với trường hợp quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này";

Căn cứ Công văn số 4941 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tổ chức hiện cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện, quá trình triển khai thực hiện công tác tra cứu, xác minh cảnh báo phương tiện giữa 2 đơn vị Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục CSGT còn khó khăn cho cơ sở, khi đơn vị phải thực hiện công việc trên ảnh hưởng rất lớn đến thời gian giải quyết thủ tục đăng kiểm cho người dân, doanh nghiệp.

Nhằm phục vụ công tác tra cứu, xác minh cảnh báo phương tiện được thuận lợi hơn, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Cục Đăng kiểm chủ động làm việc với Cục CSGT để liên thông chia sẻ dữ liệu phương tiện vi phạm hành chính giữa 2 đơn vị thành một trang dữ liệu dùng chung.

Việc liên thông này kịp thời giải quyết thủ tục kiểm định cho người dân và doanh nghiệp được thuận lợi nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.