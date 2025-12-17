Cuối năm, nên đi đăng kiểm xe vào thời gian nào để được thảnh thơi? 17/12/2025 17:45

(PLO)- Các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM dự báo từ nay đến cuối năm, lượng xe đến kiểm định sẽ cao hơn theo chu kỳ.

Theo thông lệ, thời điểm cuối năm lượng ô tô đến hạn kiểm định sẽ tăng lên, tuy nhiên thời điểm này các Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) trên địa bàn TP.HCM lại khá thông thoáng. Nhiều tài xế cũng bất ngờ khi đi kiểm định xe thuận lợi, không cần phải chờ đợi quá lâu.

Chi nhánh TTĐK 50-05V khá vắng vẻ vào buổi chiều ngày 17-12. Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận của PLO lúc 14 giờ ngày 17-12, tại Chi nhánh TTĐK 50-05V có hơn 20 xe đang chờ để vào dây chuyền kiểm định. Tại Chi nhánh TTĐK này có 2 dây chuyền đang hoạt động.

Anh Vũ Nguyên (ngụ phường Tân Sơn Nhất) chia sẻ: “Tôi đã tham khảo thời điểm thích hợp để đi kiểm định xe chứ không chờ tới ngày hết hạn mới đi, cũng may là tại TTĐK 50-05V khá vắng vẻ, chờ khoảng một tiếng là hoàn thành các thủ tục”.

Các tài xế cho hay việc đi kiểm định khá thuận tiện thời điểm này. Ảnh: THY NHUNG

Tương tự, một số tài xế cho biết họ đến kiểm định xe vào khoảng 11 giờ sẽ thông thoáng hơn sáng sớm.

Ông Nguyễn Chí Linh, phụ trách Chi nhánh TTĐK 50-05V cho biết khoảng 2 tuần trở lại đây lượng xe đến kiểm định đông hơn so với tháng trước. Mỗi ngày nhân viên kiểm định khoảng 12-130 xe, còn trong tháng 11 thì ít hơn chỉ khoảng 90 xe.

Mỗi ngày Chi nhánh TTĐK 50-05V kiểm định từ 120-130 xe. Ảnh: THY NHUNG

“Với lượng xe như hiện tại là ổn định, không quá đông, trong khi năng suất kiểm định tại Chi nhánh này là 160-170 xe/ngày. Dự kiến từ thời điểm này đến Tết âm lịch lượng xe kiểm định sẽ đông hơn” – ông Linh cho hay.

Cũng theo ông Linh, chỉ còn 2 tháng nữa là Tết nguyên đán nhưng các Trung tâm đều thông thoáng, thậm chí vắng vẻ. Vào các buổi sáng, người dân có thể phải chờ hơn 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất các thủ tục kiểm định xe, còn buổi chiều trong các ngày thì sẽ vắng vẻ hơn.

Vào buổi chiều các ngày trong tuần, lượng xe đến kiểm định ít hơn buổi sáng. Ảnh: THY NHUNG

“Đặc biệt vào khoảng 16 giờ chiều, khi các xe đã hết trong bãi, thì xe nào tới sẽ được đẩy vào dây chuyển kiểm định luôn, chỉ khoảng 30 phút là kiểm định xong”- ông Linh nói thêm.

Lượng xe chờ đợi bên trong bãi của Chi nhánh TTĐK 50-05V. Ảnh: THY NHUNG

Khảo sát tại TTĐK 50-03S (phường Hiệp Bình), dòng xe xếp hàng chờ đăng kiểm cũng không quá đông đúc. Tại đây cũng đến khoảng 15 giờ thì lượng khách đến đăng kiểm chỉ còn lác đác vài người. Một số TTĐK khác trên địa bàn TP.HCM cũng khá thông thoáng.