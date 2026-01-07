TP.HCM tập trung hoàn thành dự án ngăn triều 10.000 tỉ trong năm nay 07/01/2026 15:32

(PLO)- Trong năm 2026, TP.HCM dự kiến sẽ hoàn thành các công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4), dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng...

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 2025 - 2026 là thời điểm then chốt trong việc giải quyết ngập lụt tại các khu vực trọng điểm. TP.HCM sẽ tập trung hoàn thành các dự án cốt lõi nhằm kiểm soát triều cường và nâng cao năng lực thoát nước cục bộ.

Đẩy nhanh dự án chống ngập

Cụ thể, các công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4) dự kiến hoàn thành từ cuối năm 2025 đến quý I-2026.

Cùng với đó là hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng trong năm 2026 nhằm mang lại giải pháp kiểm soát ngập triều cấp vùng.

Đồng thời, các dự án cải tạo hạ tầng thoát nước quan trọng cũng sẽ được đưa vào sử dụng, như dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (hoàn thành quý IV-2026), giúp giảm ngập thường xuyên cho các tuyến đường như Nguyễn Văn Quá...

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc hoàn thành các dự án này là bước đệm vững chắc, chuyển từ giai đoạn khắc phục khẩn cấp, ngập đâu xử lý đó sang giai đoạn chủ động kiểm soát. Tất cả nhờ có quy hoạch tốt phù hợp, có chuyển đổi số hiệu quả, có phương pháp quản lý phù hợp, phối hợp nhịp nhàng, có hệ thống theo lưu vực theo từng vùng với ý thức phòng chống ngập lụt, thoát nước của TP.HCM.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, thời gian tới TP sẽ giải quyết các điểm ngập do triều. Cụ thể, tái khởi động để thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự chống ngập 10.000 tỉ đồng. Dự án nhằm chống ngập triều khu vực bờ hữu sông Sài Gòn, giải quyết năm tuyến trục chính ngập triều gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè cũ) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh cũ). Đồng thời hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng dự án Bờ tả sông Sài Gòn giải quyết ngập triều trên tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng nhiều năm tạm dừng do vướng mắc về thủ tục thanh toán và nguồn vốn. Ảnh: NC

Nhiều phương án tháo gỡ

Liên quan đến dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, ông Lê Như Phước An, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group - chủ đầu tư dự án) cho biết: đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 90%, hiện công tác xây dựng, lắp đặt, đấu nối...đã được Công ty chuẩn bị sẵn sàng để dự án có thể hoàn thành trong năm 2026.

Về nguồn vốn, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo sử dụng nguồn vốn tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước và tái cấp vốn cho ngân hàng BIDV để BIDV cho TP vay thực hiện dự án.

"Hiện ngân hàng BIDV, TP và nhà đầu tư đã làm việc với nhau để giải quyết các vướng mắc cuối cùng để ngân hàng có thể ký phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư. Ngoài ra, TP cũng đã có phương án dự phòng nếu phía ngân hàng có trục trặc liên quan thủ tục, quy định về cho vay.

Bên cạnh đó, phía chủ đầu tư cũng đã có phương án dự phòng nếu không tiếp cận với nguồn vốn thì TP và chủ đầu tư sẽ cùng đàm phán từ một nguồn vốn khác để tiếp tục thực hiện dự án, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án"- ông Lê Như Phước An chia sẻ.