Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 5.000 tỉ đồng chống ngập cho Nha Trang 17/12/2025 11:27

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 5.000 tỉ đồng để đầu tư hệ thống thoát lũ khu vực phía Tây khu vực Nha Trang.

Ngày 17-12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư dự án hệ thống thoát lũ phía Tây khu vực Nha Trang.

8 ngày mưa lũ làm hơn 1.000 ngôi nhà sập, hư hỏng

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, một số phường thuộc khu vực Nha Trang (Tây Nha Trang, Nam Nha Trang) và một số xã của huyện Diên Khánh cũ là vùng trũng hạ lưu Sông Cái, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và triều cường.

UBND tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, quá trình đô thị hóa nhanh đã làm hệ thống thoát lũ, thoát nước tự nhiên bị thu hẹp, suy giảm nghiêm trọng do bồi lấp và chia cắt.

Đợt mưa lũ cuối tháng 11-2025 khiến Nha Trang ngập nặng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, các trận mưa lũ trong giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là đợt lũ lịch sử tháng 11-2025, đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Cụ thể, mưa lũ từ ngày 16 đến 22-11-2025, đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương. Tổng số nhà sập hoàn toàn là 115 nhà, hư hỏng là 922 nhà. Ước tính thiệt hại khoảng 5.716,18 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện, các tuyến sông Quán Trường, Sông Tắc, sông Bà Vệ, sông Kim Bồng, sông Đồng Đen và Sông Con đều bị bồi lấp nặng. Mặt cắt dòng chảy bị thu hẹp, làm giảm đáng kể khả năng tiêu thoát lũ.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu hết sức cấp bách phải đầu tư đồng bộ hệ thống thoát lũ phía Tây. Nhằm khôi phục dòng chảy tự nhiên, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Tạo nền tảng cho sự phát triển đô thị ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi ban đề xuất, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 5.000 tỉ đồng để đầu tư dự án hệ thống thoát lũ khu vực phía Tây, các phường khu vực đô thị Nha Trang.

Cần 5.200 tỉ đồng khơi thông bảy tuyến sông

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, dựa trên hiện trạng và quy hoạch, hệ thống kênh, sông của Nha Trang gồm 16 tuyến.

Trong đó, sông Quán Trường đã đầu tư xây dựng, cần được nâng cấp để đảm bảo nhiệm vụ môi trường, giao thông thủy nội địa và phát triển du lịch, dịch vụ hai bên bờ sông.

Thượng lưu sông Quán Trường có hiện trạng bị bồi lấp, không lưu thông đoạn đầu. Thượng lưu Sông Tắc, kênh Vĩnh Thái - Vĩnh Hiệp, kênh Diên An - Sông Tắc, kênh Vĩnh Trung - Sông Tắc, sông Đồng Đen, sông Đồng Bò, Suối Gáo, sông Kim Bồng, sông Bà Vệ đều có hiện trạng bị bồi lấp.

Từ đó, giai đoạn đầu, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đề xuất đầu tư khơi thông bảy tuyến sông, kênh trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 23 km, nằm trên địa bàn các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và khu vực Diên Khánh.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cụ thể, tuyến thượng lưu sông Quán Trường (phường Tây Nha Trang) có điểm đầu kết nối Sông Cái Nha Trang, điểm cuối tuyến tại cầu Đường Sắt, đấu nối vào đầu sông Quán Trường đoạn đã được đầu tư xây dựng.

Tuyến thượng lưu Sông Tắc (phường Tây Nha Trang) có điểm đầu tuyến tại cầu Xuân Sơn trên đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối tại cầu Đường Sắt. Tuyến kênh Vĩnh Thái - Vĩnh Hiệp (phường Tây Nha Trang) có điểm đầu tại hạ lưu cầu đường sắt Phú Vinh (Sông Tắc), điểm cuối tại hạ lưu Cầu Dứa, thượng lưu đập dâng (sông Quán Trường).

Tuyến hạ lưu Sông Tắc - sông Quán Trường (phường Nam Nha Trang) có điểm đầu giáp đoạn hạ lưu Sông Tắc đã xây dựng (đoạn từ đường Phong Châu), điểm cuối tiếp giáp với dự án Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang.

Còn tuyến kênh Diên An - Sông Tắc (phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh) có điểm đầu tại Cầu Lùng (Quốc lộ 1), điểm cuối tại cầu Xuân Sơn trên đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến kênh Vĩnh Trung - Sông Tắc (phường Tây Nha Trang) có điểm đầu kết nối với tuyến thượng lưu Sông Tắc (đoạn giao kênh thoát lũ Vĩnh Trung - đường D25), điểm cuối kết nối Sông Tắc tại đập tràn.