Ngày 15-1, TP.HCM khởi công, động thổ 4 dự án lớn 07/01/2026 18:15

(PLO)- Dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 là 4 dự án sẽ khởi công ngày 15-1.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm trên địa bàn TP nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, động thổ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15-1, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (cầu truyền hình).

Điểm cầu trung tâm là lễ động thổ dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng), dự kiến có sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo TP.

Các điểm cầu thành phần gồm: Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) tại Depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận); Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cần Giờ (xã Bình Khánh, xã Nhà Bè); lễ động thổ dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 (phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ và xã Nhà Bè).

Vị trí dự kiến xây cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Thuận Văn

Để bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, UBND TP giao Sở Xây dựng làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác chuẩn bị hiện trường. Các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể về mặt bằng, thủ tục đầu tư, cấp phép, điện lực, an ninh trật tự, y tế, kỹ thuật đường truyền, tuyên truyền...

Lễ khởi công, động thổ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Đồng thời lan tỏa niềm tin, kỳ vọng của người dân vào sự phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của TP. Việc tổ chức lễ khởi công, động thổ cần bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và tiến độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.